Lepší kompaktní smartphony nenajdete. iPhone 6s vs. Xperia Z5 Compact

Jsou to vlastně dva různé světy, málokdo se ve skutečnosti bude rozhodovat mezi koupí androidí xperie a nového iPhonu. Na druhou stranu jsou právě Apple iPhone 6s a Sony Xperia Z5 Compact ukázkou toho, že opravdu špičkový telefon nemusí mít obří rozměry. Jsou to v podstatě jediné dva smartphony, které do této kategorie spadají. I díky tomu toho mají překvapivě hodně společného a to i přes jinak obří rozdíly mezi operačními systémy.

Na rozdíl mezi platformami se tentokrát v našem porovnání nesoustředíme, Android i iOS mají své již mnohokrát popsané přednosti a nedostatky. Soustředit se ale budeme muset na praktické rozdíly mezi těmito smartphony.

Co mají společného?

Vysoký výkon, špičkovou výbavu, ve které ale zároveň například nehraje zásadní roli rozlišení displeje. Sony Xperia Z5 používá 4,6palcový displej s HD rozlišením (1 280 x 720 pixelů), iPhone má úhopříčku 4,7 palce a rozlišení 1 334 x 750 pixelů. Jemnost obou panelů je prakticky totožná, oba displeje používají IPS technologii a jsou opravdu povedené.

V praxi na nás ale o trochu lépe působí panel iPhonu, jehož pozorovací úhly i podání barev nám vyhovují trochu více. Oba telefony mají společné i takové drobnosti, jako třeba čtečka otisků prstů ve výbavě. Telefon od Applu ji má tradičně v home tlačítku Touch ID, Sony čtečku zabudovalo do bočního vypínacího tlačítka. Umístění u iPhonu je tedy tradičnější, to u Sony nám přijde z hlediska odemykání telefonu trochu pohodlnější a praktičtější. Jenže to zase přebíjí citlivost čtečky a její rychlost, iPhone je v rozpoznávání otisku nejen přesnější, ale i o nepatrný zlomek rychlejší.

Čím se liší?

Kromě použitého systému a designu samozřejmě i řadou drobností. A v těch má tentokrát navrch smartphone od Sony. Telefon japonské značky se chlubí certifikací IP68, tedy odolností vůči prachu a vodě. Xperia má slot pro paměťové karty, takže snadno rozšíříte její kapacitu pro data a aplikace. A také podporuje NFC, které iPhone sice má, ale využívá ho jen k u nás nefunkčním platbám Apple Pay. Pak je tu třeba rychlé dobíjení baterie QuickCharge, díky kterému se baterie na 60 % kapacity dobije za zhruba 30 minut.

Jak hodnotíte design?

Apple i Sony si jdou svou každý svou vlastní cestou, která se v tomto případě vůbec nikde nepotkává. Apple hraje už podruhé hru s oblými hranami a hliníkovým tělem, které bylo tentokrát posíleno a oproti loňskému modelu je těžší. Hmotnost 143 gramů je docela výrazná, na tak malý smartphone. Na druhou stranu zpracování patří na špičku, iPhone 6s je asi po smartphonech z dílny HTC nejlépe postaveným chytrým telefonem na trhu. Ne že by Xperia Z5 Compact z tohoto hlediska nějak výrazně ztrácela. Jen na první pohled nepůsobí tak ohromujícím dojmem. Ale když se zadíváme na detaily, udiví možná ještě víc než iPhone.

Xperia dostala kovový rám z jednoho kusu, ale záda jsou z plastu. Rám má zajímavou vlastnost, přesahuje čelní i zadní plochu, takže je chrání před přímým kontaktem s podložkou a tudíž poškábáním. Tohle řešení může trochu pomoci ochránit displej telefonu při pádu, což je velký rozdíl oproti iPhonu a jeho naopak vystouplému a na okrajích mírně zaoblenému displeji. ̈

Design Xperie je minimalističtější a více industriální, Apple má celkově oblejší a asi o něco líbivější tvary, které ale v detailech ruší drobnosti – vystouplá čočka foťáku, pásky pro anténu na zádech telefonu a podobně.

Do ruky oba smartphony padnou velmi dobře a každý tak trochu po svém. Xperia je menší, ale zase na dnešní dobu nezvykle „tlustá“ - jejích 8,9 mm je oproti 7,1 u iPhonu výrazný rozdíl i proto, že iPhone má boky zaoblené, zatímco Xperia prakticky nikoli. Xperia ale i přes svou tloušťku sedne do ruky lépe, je totiž v půdorysu menší a to se počítá.

Co je rychlejší? Xperia, nebo iPhone?

To se nedá jednoduše říci. Oba smartphony mají špičkový výkon, ale hrubá síla není vše. Apple je znám svým špičkovým vyladěním svých telefonů a naprosto plynulým chováním, Xperia Z5 Compact si ovšem v tomto ohledu s iPhonem 6s nijak nezadá. I její systém je dobře vyladěný a telefon se nikde nezadrhává, naopak při spouštění některých aplikací je mírně svižnější, protože iPhone si k dokonalému obrázku plynulosti pomáhá postupnými animacemi.

Na druhou stranu při opravdové zátěži se Xperia kvůli procesoru Snapdragon 810 dovede docela slušně zahřát, zatímco iPhone zůstává i při nejvyšším nasazení relativně chladný. To může v některých momentech přihrát výhodu na stranu iPhonu, protože ten nebude muset snižovat výkon procesoru. V praxi jsme ale u Xperie žádné zadrhávání nezaznamenali, je to i díky nižšímu rozlišení displeje, které telefon nenamáhá tolik, jako některé jiné špičkové androidí smartphony.

Má iPhone výhodu díky 3D Touch?

Ovládání obou systémů je docela rozdílné, byť zvykat si tu musíme na menší rozdíly, než v minulosti. Android a iOS se v mnohém přiblížily, spoustu se toho naučily od sebe navzájem. I tak se dá říci, že je ovládání iPhonu trochu přímočařejší.

Na druhou stranu 3D Touch k tomu nijak zásadně nepomáhá, protože je to funkce, kterou se musí uživatel naučit využívat a i tak má v podstatě omezené uplatnění. Ano, 3D Touch pomáhá některé úkony urychlit, ale nikoli tak zásadně, aby znamenalo pro iPhone nepřekonatelnou výhodu. Android má například stále výhodu v podobě widgetů, které rovněž dovedou některé úkony urychlit a usnadnit.

Co výdrž baterie?

Papírově to vypadá na drtivé vítězství Sony. Kapacita akumulátoru Xperie Z5 Compact je solidních 2 700 mAh, zatímco iPhone 6s disponuje 1 715 mAh. To je obří rozdíl, který ale v praxi dovede trochu smazat přeci jen nižší energetická náročnost iOS. Jenže opravdu jen trochu, rozdíl v kapacitách je natolik zásadní, že se výhoda Xperie projeví. Tam, kde iPhone vydrží sotva den na jedno nabití, nemá Xperia s celým dnem problém. U uživatelů, kterým iPhone přežije den a něco, vydrží Xperia při stejném módu používání v pohodě dva dny. Dva dny u ní nejsou ničím neobvyklým, to u iPhonu je stejná meta dosažitelná jen obtížně.

Jak si vedou fotoaparáty?

Sony se chlubí tím, že jeho fotoaparáty v modelech Z5 získaly doposud nejlepší hodnocení v testech DxOMark. Jenže výsledky v do jisté míry syntetických testech nejsou celým odrazem pravdy a foťák iPhonu je v letošní iteraci opravdu výjimečně povedený.

Fotografie z iPhonu 6s

Pro rychlé focení za jakýchkoli příležitostí je tak iPhone lepší volbou, jeho fotoaparát je méně citlivý na protisvětlo nebo světlo z boku, snímky mají sytější a líbivější barvy. Xperia sice podává barvy blíže realitě, ale snímky kazí bledý opar z různých zdrojů světla. A ačkoli má Z5 Compact rozlišení 23 megapixelů, nutně to neznamená, že má oproti iPhonu s 12 megapixely více detailů.

Fotografie z Xperie Z5 Compact

Snímky z iPhonu jsou totiž ostřejší a Xperia více šumí, takže ve skutečnosti detailů více nenabídne. Sony přitom nemá ani výrazně lepší možnosti manuálního nastavení při fotografování – je tu sice více režimů a možností nastavení foťáku, ale iPhone na automatiku zvládá spoustu scén o trochu lépe než Xperia po zásahu uživatele.

Tak který je lepší?

Každý z obou smartphonů má své výhody a nevýhody, řada z nich pramenní z použitých operačních systémů. Xperia a její Android jsou trochu svobodnější, Apple a iPhone zase přináší v řadě detailů větší jistotu. Oba jsou to vynikající smartphony, na které mohou být jejich majitelé hrdí.

Jeden nebo druhý tábor asi o koupi konkurenčního kousku přemýšlet nebudou, na druhou stranu některé uživatele, kterým jsou války operačních systémů „ukradené“, by mohla přesvědčit cena.

Xperia Z5 Compact sice není levná, ale s cenou 15 490 korun je výrazně levnější než iPhone 6s – 21 190 korun je jeho základní cena za verzi se 16 GB paměti a to je dost velký rozdíl. Jasně, iPhone má prémiovější image, ale ve skutečnosti to není o nic prémiovější smartphone než Xperia.