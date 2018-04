Apple hlásí absolutní rekord, prodalo se 9 milionů iPhonů za tři dny

Uvedených devět milionů je ohromující číslo. Loni za stejné období, tedy za první tři dny od zahájení prodeje, prodal Apple pět milionů tehdejší novinky iPhone 5. Letošní výsledek je tak téměř dvojnásobný, ale musíme dodat, že letos Apple prodává hned dva nové modely.

Bohužel, Apple neuvádí, kolik se kterého modelu prodalo. O zájmu o iPhone 5s nemusíme pochybovat, na většině míst byl po chvíli od zahájení prodeje vyprodaný, včetně nejbližší prodejny Applu v Dráždanech, kde jsme na novinky čekali. V prodejně měli jen pár stovek kusů 5s, takže se nedostalo ani na všechny čekající z noční fronty (reportáž z čekání na nové iPhony čtěte zde).

Naopak druhá novinka, iPhone 5c, v Německu moc na odbyt nešla a i ve všech on-line obchodech po celém světě je na rozdíl od iPhonu 5s dostupná do druhého dne. V Německu bylo možné koupit v obchodech Apple model 5c kdykoliv a navíc na něj bral Apple předobjednávky již týden dopředu.

Podrobné statistiky z jednotlivých trhů nejsou známy, Apple uvádí jediné souhrnné číslo prodejů za oba modely a za celý svět. Telefony se začaly 20. září prodávat v USA, Austrálii, Kanadě, Číně, Francii, Německu, Hong Kongu, Japonsku, Portoriku, Singapuru a v Británii.

Další trhy přijdou na řadu později, ale oproti minulým rokům Apple nezveřejnil podrobnosti. Původně se měly oba modely začít v Česku prodávat již tento pátek 27. září, ale pravděpodobně s ohledem na problematické dodávky modelu 5s bylo zahájení prodeje posunuto až na druhou polovinu října. Ve stejném termínu se pak obě novinky začnou prodávat i na některých dalších trzích.

Pro porovnání, nejlepší start prodeje u konkurenčního Samsungu měl aktuální top model Galaxy S 4, kterého se prodaly čtyři miliony kusů za čtyři dny.

Spekuluje se, že Apple má u modelu 5s problémy s výrobou, protože není dostatek některých komponent. Především se mluví o nové čtečce otisků prstů, která je zakomponovaná do home tlačítka. Ale na druhou stranu je možné, že nedostatek telefonů může být i strategickým marketingovým tahem, kdy Apple rozprostře prodeje do více měsíců a i kvartálů. To mu může pomoci udržet vysoký tržní podíl.