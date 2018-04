Navenek nové plasty, uvnitř prověřená technika. Recenze iPhonu 5c

Nejen příznivci Applu očekávali, že se letos firma poprvé pustí do trochu nižších tříd a uvede první levnější iPhone. Měl jím být model 5c, ale nakonec se z něj vyklubal stále velmi drahý telefon, který navíc k nelibosti mnohých draze zdaleka nevypadá.

Novinka jménem 5c totiž po letech opouští kovový design nastolený už modelem iPhone 4 a vrací se k plastovému provedení, které se zatím objevilo pouze u modelů 3G a 3GS. Typ 5c tak namísto spíše luxusního zaměření získává mladistvější vzhled.

V hierarchii výrobce nahrazuje 5c dosavadní typ 5. Ten už totiž nebude hrát roli levnějšího a tak trochu v tichosti prodávaného modelu, Apple jej přestal vyrábět a právě 5c zaujme jeho místo. Ostatně, z hlediska výbavy je 5c úplně stejný jako loňský model 5. Výrobce tak používá prověřenou (a dnes už i cenově dostupnou techniku) a stále dostatečně výkonnou techniku a zákazníkům zároveň přináší něco nového.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní zpracování

příjemné rozměry

výborný displej

rychlý systém

Proč nekoupit? barevné provedení není pro každého

oproti modelu 5 žádné inovace

vysoká cena Kdy? V prodeji na vybraných trzích, v Česku ve druhé polovině října Za kolik? cca 15 000 Kč za 16 GB verzi

Typ 5c rozhodně nebude konkurovat novému špičkovému 5s, který je po vzhledové stránce prakticky shodný s loňským typem 5. Vzhledem k tomu, že výbavu 5s v podobě čtečky otisků prstů a ještě výkonnějšího procesoru nemusí všichni ocenit, původní model 5 by teoreticky mohl být pro novinku hrozbou. Apple se tak s touto situací vypořádal po svém.

Vzhled a konstrukce: veselé barvy v plastu

Právě design 5c je vlastně hlavní novinkou celé letošní modelové nabídky Applu. Jako hlavní stavební prvek těla telefonu používá polykarbonát. Vepředu Apple zachoval stejný černý krycí panel displeje jako u loňského iPhonu 5, boky a záda jsou pak tvořeny právě jedním kusem lesklého a plně probarveného plastu.

Apple nabízí novinku v celkem pěti barvách, z nichž jedinou "obyčejnou" je bílá. V té to podle našeho názoru novince příliš nesluší, protože působí opravdu obyčejně a přitom se jí ani nedaří oslovit alespoň zákazníky s trochu konzervativnějším vkusem. Jestli totiž pro někoho iPhone 5c není, tak jsou to konzervativně zaměření jedinci. Kromě bílé totiž 5c v kterékoli další barvě působí velmi výrazným, doslova hravým dojmem.

Nejvíc se nám líbí bledě modré provedení, které by mohlo být u zákazníků nejpopulárnější. Ovšem ani ostatní barvy nejsou k zahození. Světle žluté provedení je docela výrazné a ještě více pozornosti upoutá světle zelená varianta, která je hodně svítivá. K zahození není ani růžová varianta, kterou testujeme. Samozřejmě osloví především ženy a dívky.

Jak jsme již psali, iPhone 5c působí velmi mladistvým dojmem, což může mnohé potenciální zájemce odradit. Situaci nevylepší ani nové kryty, které mohou s provedením telefonu kontrastovat a které jsou rovněž k dispozici ve výrazných barvách. Tělo telefonu je navíc velmi lesklé, což sice vypadá působivě a efektně, ale zároveň je iPhone 5c rozhodně nejupatlanějším iPhonem všech dob. Otisky prstů a různé šmouhy jsou vidět téměř na kterékoli barevné variantě opravdu výrazně a ani krycí sklo displeje není z hlediska zachytávání otisků kdovíjak skvělé.

Kombinace lesklého těla náchylného na zachytávání otisků a veselých světlých barev (které mimochodem perfektně ladí s novou barevností operačního systému iOS 7) znamená, že nový iPhone 5c se skutečně tváří jako levnější telefon. Ne laciný, to vůbec, ale dojem luxusu novinka rozhodně nebudí. To není kritika, to je konstatování faktu.

Velkou pochvalu si zaslouží zpracování. 5c působí v ruce velmi bytelným dojmem a díky zaobleným hranám také skvěle padne do ruky. Na pocitu bytelnosti se podílí i relativně vyšší hmotnost 132 gramů. V dlani je tedy nový iPhone docela cítit. Konstrukce je absolutně pevná jako v případě kovových modelů 5 a 5s. Apple umí s polykarbonátem kouzlit ještě o něco lépe než Nokia a proti bytelným Lumiím působí nový levnější iPhone ještě pevnějším a jistějším dojmem. Rozložení jednotlivých prvků na těle telefonu je naprosto shodné se zbývající dvojicí pětkových modelů.

Apple iPhone 5c je opravdu lákavý smartphone. Jen je škoda, že si přístroj v podstatě ponechal luxusní cenovku. Novinka totiž začíná na ceně 600 eur, tedy v přepočtu něco přes 15 tisíc korun, což je skutečně hodně. Obzvlášť, když lepší model 5s s luxusnějším designem je jen o zhruba 2 500 korun dražší. Jiná by mohla být situace v případě dotovaných telefonů, ovšem vzhledem k dotační politice našich operátorů nemůžeme u nás očekávat nějaký zázračný posun.

Apple iPhone 5c

Ti, kterým se iPhone 5c líbí (stejně jako nám), tedy musí čekat na to, že ho Apple po první vlně začátku prodeje zlevní. S cenou zhruba 12 tisíc korun (pod touto hranicí se pohybuje cena v USA) by byl iPhone 5c stále prémiovým produktem vyšší střední třídy a postavil by se populárním a zajímavým telefonům jako je HTC One mini nebo Samsung Galaxy S4 mini. V současnosti se nicméně relativnímu nezájmu o 5c nedivíme. Lepší model s luxusnějším vzhledem není o mnoho dražší a kdo nechce utrácet za něj, snaží se ve výprodeji spíše sehnat model 5, který vypadá stejně jako 5s a stojí jako 5c.

Displej a ovládání: stejná písnička

Jestliže vzhled modelu 5c je velkou novinkou, zbytek telefonu už bude většině uživatelů důvěrně známý. Čtyřpalcový displej s rozlišením 1 136 × 640 pixelů je naprosto shodný s tím u modelů 5 a 5s. Jemnost 326 pixelů na palec už dnes rozhodně není rekordní, ale panel nadále patří na špičku současné produkce. Vděčí za to především IPS technologii s velmi věrným podáním barev.

iOS 7 pro iPhone: Odmeknout iPhone už lze po celé ploše displeje. iOS 7 pro iPhone: Hlavní menu je barevnější než dříve. iOS 7 pro iPhone: Ovládací lišta

Nové výrazně barevné uživatelské prostředí systému iOS 7 tu tak vypadá z hlediska barevnosti přirozeněji než třeba Touch Wiz u Samsungu. Každopádně se ovšem sluší připomenout, že barevnost a nová grafika prostředí nemusí sedět každému. Rozhodně však iOS 7 ladí více právě s novým iPhonem 5c než se stávajícími modely nebo novým 5s.

Systém jsme důkladně popsali v samostatném článku, zde si jen připomeneme některá nová fakta. Odemykací obrazovka se zbavila typického posuvníku a nově se odsouvá doprava celý obsah, stačí tedy tah prstem vpravo kdekoli na displeji. Nově je zpracováno notifikační centrum, které je dostupné tahem začínajícím nad displejem a obsahuje i některé aktuální zprávy z burzovních trhů a výstup z kalendáře. Tahem zespodu se zase objeví nové ovládací centrum, díky kterému lze kdykoli a kdekoli snadno zapnout, nebo vypnout bezdrátové funkce telefonu, nastavit podsvícení displeje, je tu přístup k fotoaparátu, spuštění svítilny, kalkulačky nebo minutky. Ovládat lze i přehrávání hudby.

Vzhledem k drobným změnám systému došlo i na změnu ve vyhledávání Spotlight. To je nyní dostupné z hlavní obrazovky tahem prstem po displeji dolů. Spotlight teď slouží výhradně pro vyhledávání v obsahu v telefonu, pro hledání na internetu je nutné použít hlasovou asistentku Siri. Ta je nadále velkou specialitou Applu. Naší mateřštinou si s ní ovšem nepopovídáte, což bude i pro uživatele v angličtině zdatné znamenat trochu delší sbližování s touto funkcí. Siri se nově naučila řadu dalších příkazů, ovšem vyžaduje to i více obezřetnosti při jejich využívání.

Co se rychlosti systému i telefonu týče, je na tom iPhone 5c více než dobře. Oproti hardwarově novému 5s sice rozdíl znát je, ovšem 5c je stále velmi rychlý a naprosto plynulý telefon. Osvědčený hardware známe už z modelu 5, s ním je chování novinky prakticky shodné. Pro drtivou většinu zákazníků je zatím nový hardware výkonnějšího modelu 5s zbytečný, protože výkonu má tolik, že jej vlastně dnes ani nejde využít. A přestože se to bude s nástupem nových aplikací s podporou 64bitové technologie měnit, ani slabší model se jen tak nezadýchá.

Důkazem dostatečného výkonu telefonu je i bleskurychlý multi-tasking, který je rovněž proveden nově. Po dvojitém stisknutí home tlačítka pod displejem se objeví jednotlivé karty běžících aplikací, mezi kterými lze listovat a jednotlivé programy "zahazovat" z displeje ven.

Baterie: příjemný nárůst

V jedné oblasti hardwaru přece jen ke změně došlo. Akumulátor nově dostal kapacitu 1 510 mAh namísto původních 1 440. Nárůst je to sice spíše symbolický, ale celkově pomáhá k tomu, aby výdrž iPhonu 5c patřila k jeho kladům. I přes naše intenzivní testování totiž nebyl problém dosáhnout dvou dnů fungování na jedno nabití. Samozřejmě, že při naší největší zátěži se výdrž smrskla na jeden den, ale ani tady není potřeba se obávat, že při nejvyšším vytížení telefon vypoví službu za půl dne. Při troše střídmého zacházení s telefonem se bude dát dostat i na tři dny výdrže na jedno nabití, což je určitě velmi dobrý výkon.

Telefonování a zprávy: volání mezi iPhonisty zadarmo

Z hlediska základních funkcí pro telefonování a zprávy se toho v iOS 7 příliš nezměnilo, o důležité novinky ale není nouze. Jednou z hlavních je integrované telefonování FaceTime Audio, které umožňuje uživatelům iPhonů a dalších přístrojů Apple mezi sebou telefonovat zdarma, jen je k tomu potřeba aktivní připojení k internetu. Funkce je přímo integrována v telefonním seznamu, ovšem na druhou stranu nijak nelze na první pohled odlišit uživatele, se kterými jde FaceTime použít a se kterými nikoliv.

Lepší to není ani v samotné FaceTime aplikaci. Nicméně u kontaktů, u kterých máte jistotu, je FaceTime určitě výhodnou a užitečnou záležitostí. Hodit se může především při hovorech do a ze zahraničí, například pokud často cestujete. Přes wi-fi se tak snadno dovoláte domů a stále nebudete platit nic nad rámec svého tarifu (byť třeba jinak neomezeného). Mimochodem, vyhledávání v kontaktech má potíže s diakritikou.

iOS 7 pro iPhone: Menu nastavení iOS 7 pro iPhone: Nový design kalkulačky iOS 7 pro iPhone: Nová podoba editoru textových zpráv

Redesignem prošla i systémová klávesnice v telefonu. Má nový vzhled i font písma, ale funkčně se na ní nic nezměnilo. Mnohým uživatelům bude více než vyhovovat, nám ovšem jako u řady jiných smartphonů chybí ve standardním rozložení čárka, pro kterou je nutné se přepínat. Rovněž je jasné, že oproti pětipalcovým telefonům je klávesnice trochu méně pohodlná a může být při psaní méně přesná. To lze ovšem jednoduše vyřešit tím, že budete psát v režimu na šířku, kdy je klávesnice pohodlná dostatečně.

Organizace a data: LTE a kompletní práce s dokumenty

Už minulý iPhone 5 si s podporou LTE poradí, ovšem ta se v jednotlivých regionech mohla lišit. Tentokrát telefon podporuje LTE napříč všemi pásmy a neměl by být problém s jeho fungováním prakticky kdekoli na světě. Na druhou stranu NFC Apple tvrdošíjně ignoruje, a tak jej nenajdeme ani zde. Naopak je tu Bluetooth 4.0 i s podporou standardu LE.

Uživatelé iPhonu musí také počítat s předem danou kapacitou úložného prostoru. Náš testovaný kus byl vybaven 16 GB vnitřní paměti, z toho zhruba 14,7 GB je k dispozici uživateli. Ovšem notnou část ještě ukousnou aplikace. Po nahrání našich oblíbených programů a her nám v telefonu s pár fotografiemi zbylo jen necelých 9 GB místa, což opravdu není mnoho. Apple prodává i variantu s kapacitou 32 GB.

Majitelé iPhonu si také musí zvyknout na to, že jejich telefon používá vlastní proprietární konektor, což jim trochu omezuje možnosti nabíjení. Ve světě je sice situace lepší, ale u nás budete určitě nabíječku na iPhone shánět trochu hůře než klasickou microUSB nabíječku.

iOS 7 pro iPhone: Rozhraní otevřených internetových stránek iOS 7 pro iPhone: Nabídka pro sdílení iOS 7 pro iPhone: Internetový prohlížeč Safari

Pro nové iPhony s iOS 7 Apple nově zdarma zpřístupnil kompletní sadu kancelářských aplikací. Pages slouží pro prohlížení, tvorbu a editaci textových dokumentů, Numbers je výkonný tabulkový procesor a Keynote slouží pro práci s prezentacemi. Celým telefonem se často prolíná propojení s úložištěm iCloud, kam může uživatel automaticky ukládat téměř všechna data z telefonu. Příjemné je, že lze chování v každém jednotlivém případě (tedy u každé aplikace nebo u každého druhu dat) nastavit zvlášť.

Zábava: fotoaparát je starý známý

Ani technicky novější iPhone 5s nepřináší v oblasti fotoaparátu kdovíjak zásadní posun, typ 5c pak fotoaparát beze zbytku přebírá z předchozího modelu 5. Rozlišení 8 megapixelů tedy zůstalo zachováno stejně jako světelnost objektivu f/2,4 a velikost senzoru 1/3,2 palce. Dá se říci, že fotoaparát iPhonu ani žádná zásadní vylepšení nepotřebuje. Podává totiž za všech podmínek velmi vyrovnané výkony a řadí se k tomu lepšímu na poli fotomobilů. Na špičku v podobě nejlepších Lumií nebo nového Sony Xperia Z1 nemá, ovšem snímky jsou stále kvalitní.

Fotoaparát dostal společně se systémem iOS 7 i drobné úpravy prostředí, ale pořád se snaží být maximálně jednoduchý. Kromě běžného snímání je tu možnost fotografovat rovnou čtvercové snímky, což pomůže už od začátku komponovat fotografie pro Instagram. Jsou tu také různé filtry. Vynikající je opět funkce panorama, která vytváří snímky v rozlišení, na které konkurence jednoduše nemá. Uživatel jinak při snímání může nastavit jen minimum parametrů, lze určit režim blesku a zapnout, nebo vypnout funkci HDR.

iOS 7 pro iPhone: Snímky můžeme pořizovat s několika efekty iOS 7 pro iPhone: Nově lze pořizovat fotografie ve čtvercovém poměru stran. iOS 7 pro iPhone: Přepracované fotoalbum

Nahrávání videa je možné rychlostí 30 snímků za sekundu v rozlišení 1080p, pokročilejší schopnost natáčet rychlostí až 120 snímků za sekundu a vytvářet zpomalené záznamy je vyhrazena pouze lepšímu modelu 5s. Pro editaci záznamů pak slouží aplikace iMovie, pomocí které dosáhnete až překvapivě zajímavých výsledků. Apple a iPhone jsou také synonyma pohodlného přehrávání hudby nebo nekonečné nabídky aplikací, a tedy i her.

Shrnutí: původní v novém obalu

Apple iPhone 5c je starý známý v novém balení. Technicky je až na drobné detaily shodný s předchozím modelem 5, používá jeho hardware a jiná je jen baterie. Z hlediska vzhledu je to ovšem po řadě let opravdu nový iPhone. Stávající kovový design je tu vystřídán veselejším barevným polykarbonátovým provedením.

To zaujme především mladší publikum, od kterého se v posledních letech iPhone docela vzdálil. Trochu potíž je ovšem cena, která je v Evropě nastavena hodně vysoko. Přece jen, 600 eur, tedy v přepočtu něco přes 15 tisíc korun, je v případě dnes už vcelku standardního smarpthonu vyšší střední třídy docela hodně.

Konkurence totiž v posledních let nespí a kromě některých specifik iPhonu dovede zákazníkům často nabídnout i více. Pravda, podobně schopný mobil v takto kompaktním balení budete hledat docela složitě. I tak ovšem budou třeba Samsung Galaxy S4 mini, HTC One mini a celá řada dalších podobně koncipovaných smartphonů velmi zajímavou alternativou.

Apple iPhone 5c a konkurence

Apple iPhone 5c 16GB je prvním cenově dostupnějším telefonem tohoto výrobce. Přístroj je k dispozici v řadě zářivých barevných provedení. Disponuje čtyřpalcovým Retina displejem a osmimegapixelovým fotoaparátem. Oproti iPhonu 5 se liší zejména plastovým krytem a vyšší hmotností. Neprodává se

Apple iPhone 5s 32GB je současný topmodel amerického výrobce. Hlavní devizou přístroje je čip A7 s 64bitovou architekturou. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, ale oproti předchůdci se dočkal mnoha vylepšení, mimo jiné má kupříkladu čtečku otisku prstů. K dispozici jsou tři verze, které se liší vnitřní pamětí, prostřední má 32 GB. Neprodává se

Apple iPhone 5 16GB má větší displej, tenčí tělo a je lehčí než jeho předchůdce. Design se ovšem příliš nezměnil. Z výbavy je jednou z nejpodstatnějších inovací podpora LTE a nejrychlejších variant 3G datových přenosů. Telefon je v prodeji v černém a bílém provedení. Cena: 15 000 Kč

HTC One mini je zmenšenou verzi svého vrcholného modelu One, má stejný design i konstrukci, výbava je o něco chudší. Telefon používá operační systém Android 4.2.2 Jelly Bean s uživatelskou nadstavbou Sense 5. Uživatelskou paměť s kapacitou 16 GB nelze zvětšit pomocí paměťových karet. To je daň za jednolitý design. Cena: 11 000 Kč