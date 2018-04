Apple iPhone 5 je na Googlu skokanem roku. Škoda, že neexistuje

9:00 , aktualizováno 9:00

Neexistující iPhone 5 pronikl do žebříčku skokanů roku vyhledávače Google. Mezi nejžádanějšími výrazy jsou hry na mobily. A lidem není příliš jasné, co že je to ten tablet.