Apple iPhone 4S: zklamání, nesplněná očekávání a pokles akcií

Vysoká očekávání ohledně nového iPhonu byla v úterý večer vystřídána zklamáním z jejich nenaplnění. Apple nepředvedl žádné revoluční zařízení. Nový iPhone je víceméně jen vylepšením stávajícího modelu.

Nenaplnily se například spekulace o dvou iPhonech: modelu 4S jako "low-endovém" iPhonu a novém iPhonu 5 jako zásadně vylepšeném modelu s větším displejem.

VIDEO: Apple místo iPhonu 5 uvedl vylepšenou čtyřku

To, že neexistuje nový iPhone s větším displejem, nebyla ale pro laickou i odbornou veřejnost ta nejdůležitější zpráva. Z hlediska trhů lze za daleko horší považovat fakt, že Apple nepřekvapil žádnou novou vlastností nebo funkcí, kterou by získal výraznou převahu nad konkurencí. Firma tak rázem ztratila v očích mnoha odborníků, investorů i laiků punc inovátora a tahouna trhu.

Přijetí nového iPhonu, ačkoli patřilo mezi nejsledovanější události letošního mobilního světa, je v médiích i na veřejnosti vcelku chladné. Ani oblíbený server Engadget nedokázal z představení novinky vypíchnout nějakou zásadně revoluční informaci.

Za revoluční nepovažují ani Applem tolik propagované hlasové ovládání Siri, byť uznávají, že funguje dobře. "Není to žádný iPhone mini nebo cokoli takového, ale je to první iPhone se Siri. A to musí přeci něco znamenat, není-liž pravda? Nebo ne?," píší redaktoři Engadget ve svých prvních zkušenostech s novinkou.

Další odborníci jsou zklamání především z toho, že nový iPhone nepřináší nic nového z hlediska designu. I v této oblasti totiž byla všeobecně očekávána změna. Fakt, že by novinka měla vypadat stejně jako loňský model, si nikdo nepřipouštěl.

"Vypadá stejně jako předchozí model, jen má o trochu lepší vnitřnosti," cituje server Telecomseurope analytika Davida McQueena ze společnosti Informa Telecoms & Media. Další analytici z těchto důvodů očekávají, že stávající uživatelé čtyřky nebudou příliš uvažovat o aktualizaci na nový model.

Server Newlaunches rovnou vydal článek s titulkem "Tři hlavní důvody, proč je nový iPhone 4S velké zklamání". Krom absence většího displeje a stejného designu zmiňuje server jako velký problém absenci 4G technologií. Očekávalo se, že nový iPhone by totiž mohl podporovat LTE. Server píše, že ten, kdo chce momentálně investovat spoustu peněz do špičkového zařízení, už podporu takovýchto moderních technologií vyhledává.

Tyto a další důvody také vedly hned během představení novinky k výraznému poklesu akcií firmy Apple. Zklamání investorů z toho, že se nekoná žádná revoluce a že Apple nemá nic, čím by novinku vyzdvihl nad konkurenci, se projevilo v rychlém výprodeji akcií.

Později během dne se ale situace stabilizovala a akcie zpět posilovaly. Konečný účet včerejšího obchodování ale znamenal pokles hodnoty akcií firmy o 0,56 %, zatímco celý americký trh posiloval: index Dow Jones o 1,44 %, Nasdaq o 2,95 %, technologický sektor o 2,63 %, všímá si technologický server Cnet.

Analytici ale předpokládají, že výkyv je pouze dočasný a že akcie firmy i nadále dlouhodobě porostou. Ostatně, téměř všichni se shodují na tom, že ačkoli nový iPhone postrádá revoluční novinky, prodávat se bude nadále skvěle. A že výrazné snížení cen starých modelů zajistí firmě dlouhodobý růst a zvyšování příjmů.

To, jak se Apple formou dotací starších modelů vypořádal s levnější (především androidí) konkurencí, považují analytici za velmi pozitivní zprávu. A i novinka 4S má (alespoň u amerických operátorů) nastavenou cenu příznivěji než řada špičkových androidích konkurentů.

Ovšem to, že na novém iPhonu budeme jako hlavní klad vyzdvihovat jeho cenu, by ještě před pár dny očekával málokdo. I to je důkazem zklamání, které kolem nového iPhonu panuje.