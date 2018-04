Apple iPhone 3G je v Česku nejlevnější na světě

Za odblokovaný Apple iPhone 3G se na internetu platí zhruba 800 až 1 000 dolarů, tedy v přepočtu dle současného kurzu od 14 000 do 17 000 korun. U našich operátorů se však iPhone ve verzi 8 GB začal prodávat už za cenu zhruba 12 000 korun, za 16 GB variantu v neblokované verzi bez tarifu pak zákazník připlatí 2 000 korun. To znamená, že případný překupník, který zakoupil 8GB variantu a s trochou štěstí se mu jej třeba na eBayi podařilo prodat za oněch zmiňovaných 1 000 dolarů, si okamžitě vydělal asi 5 000 korun. A to opravdu není špatný kšeft.

Včera se takovému jednání rozhodl udělat přítrž operátor T-Mobile a svůj 8GB iPhone 3G zdražil v nedotované verzi na 14 999 korun. To už rozhodně není pro zákazníky tak atraktivní cena, protože ti nemají úplnou jistotu, zda se jim v aukci podaří iPhone prodat dostatečně draho. Ostatní operátoři na tento krok T-Mobilu zatím tak prudce reagovat nebudou, i když Vodafone zásah nevylučuje.

Tiskový mluvčí Telefónica O2 Martin Žabka nám řekl: "Na rozdíl od konkurence žádné změny cen nebo dokonce zdražení iPhonu neplánujeme.“ Žabka nám také připomněl, že od počátku prodeje platí, že u O2 si může jeden zákazník zakoupit pouze jeden iPhone 3G, čímž operátor překupníkům v nákupu úspěšně brání. Filip Hrubý z Vodafone nám na náš dotaz, zda se se zájmem spekulantů operátor setkal a zda chystá nějaká opatření, odpověděl: "Zaregistrovali jsme snahy spekulantů přeprodávat v Česku zakoupené iPhony v zahraničí. Počet iPhonů, které může zákazník zakoupit, jsme proto omezili na maximálně pět kusů. Zvažujeme další ochranné kroky včetně zvýšení ceny nedotovaného přístroje.“

Stav, kdy tak v ČR můžete zakoupit neblokovaný iPhone bez úvazu a za velmi výhodnou cenu tak nadále trvá. Cena iPhonu 3G v ČR je opravdu jedna z nejvýhodnějších na světě, ne-li vůbec nejvýhodnější. Levněji totiž neblokovaný iPhone bez tarifu nikde nekoupíte.

Ve Francii dražší, v Itálii skoro stejně drahý

My jsme například kupovali iPhone 3G ve Francii u operátora Orange, kde nás samotný přístroj v 8GB verzi stál 509 euro, pro odblokování ale bylo nutné dobít ještě dalších 100 euro kreditu. Celkem nás tak iPhone vyšel na 609 euro, tedy dle současného kurzu asi na 15 200 korun. Tato cena odpovídá té, za kterou nově koupíte iPhone 3G u T-Mobile s předplacenou kartou Twist.

Zemí, kde lze koupit iPhone 3G odblokovaný, opravdu není mnoho. Na seznamu takových zemí najdeme právě Českou republiku, Francii, Belgii, Itálii, Austrálii nebo Singapur. Háček je ovšem v tom, že ne všude lze iPhone 3G zakoupit bez paušálního tarifu. S předplacenou sadou jej koupíte prakticky jen v ČR, Francii, Belgii a Itálii, právě v naší republice pak existuje naprosto unikátní možnost koupě iPhonu bez jakékoli SIM karty. Podobnou možnost jinde na světě nenajdete.

Ceny odblokovaného Apple iPhone 3G prodávaného bez závazku operátor země cena v Eur (8GB/16GB) cena v Kč (8GB/16GB) T-Mobile ČR - 14 999/ - O2 ČR - 11 995/14 095 Vodafone ČR - 11 977/13 977 Mobistar Belgie 525/616 13 100/15 350 Vodafone Itálie 499/569 12 450/14 200 TIM Itálie 499/569 12 450/14 200 Orange Francie 609/709 15 200/17 700

Ať v předplacené sadě, nebo úplně bez SIM, je v každém případě iPhone 3G bez úvazku v Česku nejlevnější. Tedy pokud bereme v potaz současnou cenu iPhone 3G bez úvazku u O2 nebo Vodafone. Ve Francii totiž za iPhone zaplatíte již výše zmíněných 609 euro, v Itálii koupíte odblokovaný model v předplacené sadě za 499 euro (8GB verze) nebo 569 euro (16 GB verze), v Belgii vás pak bude stát 525 nebo 615 euro. Zajímavá je tak především cena v Itálii, která se od té české v podstatě zásadně neliší. V předplacené sadě lze iPhone zakoupit také třeba ve Švýcarsku u operátora Swisscom a brzy také u O2 ve Velké Británii, ale tito operátoři jej prodávají blokovaný na svou síť.

I dotovaný iPhone 3G je v ČR levný

Stejně tak platí, že dotovaná cena iPhonu je u nás jedna z nejnižších. Operátoři u vybraných tarifů nabízí iPhone 3G již za jednu korunu. Třeba v USA stojí iPhone 3G 199 USD, tedy asi 3 400 korun s tarifním plánem za 69 USD měsíčně, což je v přepočtu asi 1200 korun. U nás budete při ceně iPhonu 3G za jednu korunu platit měsíčně 2 100 korun, ale O2 nabízí přístroj za porovnatelných 3 995 Kč a měsíčním tarifním poplatku 800 Kč.

Samozřejmě lze jen stěží porovnávat samotné tarify, v tomto směru naši operátoři prohrají. Ale samotná cena iPhonu 3G je u našich operátorů nastavena opravdu nízko, což je s ohledem na jinak velmi střídmé dotování dražších přístrojů překvapivé.

Čeští zákazníci se tak mohou těšit z toho, že jim místní operátoři nabízí iPhone za příjemnou cenu, pravda, T-Mobile asi mnoho iPhonů bez tarifu nebo v předplacené sadě ode dneška neprodá. Překupníci mají trochu smůlu, protože místní operátoři jim ve výhodném nákupu většího množství iPhonů efektivně brání. Zatím jim nejvíce pšenka kvete u Vodafonu.