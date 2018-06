Apple zesměšnil Android. Jeho novou verzi má minimum přístrojů

V rámci prezentace na konferenci WWDC jeden z vrcholných představitelů Applu Craig Federighi poukázal na fakt, že systém iOS má v poslední verzi většina zařízení od Applu. U konkurenčního systému od Googlu je to naopak.

Federighi oznámil, že více než 81 procent aktivních zařízení od Applu používá aktuální loňský systém iOS 11. V současnosti je zařízení se systémem iOS po světě aktivních více než miliarda.

Oproti tomu loňskou poslední verzi systému Android 8 Oreo používá pouze šest procent aktivních zařízení. To dokládají samotná data od Googlu ze 7. května. Android 8.0 používá 4,9 procenta přístrojů, Android 8.1 potom 0,8 procenta.

Přístrojů s Androidem je více než zařízení se systémem iOS od Applu. V loňském květnu to bylo přes dvě miliardy aktivních mobilů či tabletů. Nejpoužívanější od Androidu je podle aktuálních dat od Googlu dva roky stará verze Nougat. Ovšem i tu používá ve variantě 7.0 jen 22,9 procenta přístrojů, 7.1 pak 8,2 procenta. Tři roky starý Android 6 Marshmallow potom používá 25,5 procenta přístrojů.

Google už přitom představil letošní novou verzi Androidu známou zatím pouze pod označením P. Stejně jako právě představený iOS 12 bude dostupný na podzim. Nový systém od Applu pak bude možné nainstalovat i na pět let starý iPhone 5s.

Problémem je, že Google má na rozdíl od Applu malou možnost dostat nové verze Androidu do smartphonů a tabletů. Apple si vyvíjí systém iOS přímo pouze pro své iPhony a iPady. Naopak zařízení s Androidem vyrábí tisíce firem, které musejí systém upravit pro své přístroje, což se jim často nevyplatí.

Aktuální systém Android tak mají zatím pouze smartphony Pixel přímo od Googlu. Stejně tak dostávají rychle nové verze systému Android ty smartphony, kterou používají jeho čistou verzi. To platí například pro Nokii.

Nokia proto přechází na platformu Android One. To byl původně odlehčený čistý Android pro levné smartphony pro rozvojové trhy. Postupně se však dostává i do celosvětově dostupných top modelů jako je Nokia 8 Sirocco.