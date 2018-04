Apple představil iOS 7. Je to největší změna od dob prvního iPhonu

Apple si představení nového mobilního operačního systému iOS 7 nechal až na závěrečnou část své více než dvouhodinové tiskové konference. Novinek v systému je celá řada a jednoduše se asi shrnout nedají. Nejviditelnější změnou je však design uživatelského prostředí. Sice neopouští zajetou filosofii a logiku ovládání systému, je však opravdu největší změnou v historii iOS.

Zcela nová grafika

Jak se předpokládalo, nový design se soustředí na jednoduchost. Takzvaný plošší design je v současnosti moderní a Apple se přidává k aktuálním trendům. Ikony systému a celá řada grafických prvků v aplikacích přišla o různá stínování a další efekty, které měly navozovat dojem prostorového zobrazení. Zní to jako základ grafiky Windows Phone a desktopových Windows 8 a částečně je to pravda. V základu je grafika opravdu jednoduchá a vše působí čistším dojmem. Podílí se na tom například i nový font.

Apple však zároveň zachovává typický zaoblený styl ikon a přidává prvky, které z iOS 7 přeci jen dělají graficky trochu složitější systém, než jsou Windows Phone. Především jsou to vrstvy uživatelského prostředí. Pozadí, seznam aplikací a samotné aplikace nebo různé akce nad jejich vrstvou se neustále překrývají a různá míra průhlednosti aktuální vrstvy dává uživateli najevo, kde se zhruba nachází. Hlavní obrazovka tak například umí sledovat pohyb zařízeni a umožní při pootočení telefonu "nakouknout" za ikonu. Tapetě to dodává na efektnosti.

Nová je odemykací obrazovka, klasický posuvník, o který se Apple tolikrát soudil, je pryč. Teď stačí tah prstem kdekoli, podobně jako třeba u čistého androidu. Ostatně, v mnohém bude iOS 7 operační systém od Googlu připomínat. Jinde ovšem jde nadále svou vlastní cestou.

Gesta mají budoucnost

Jednou z novinek systému a jeho ovládání jsou gesta. Apple už s nimi trochu koketoval v předchozích verzích, tady přichází nová gesta, která znamenají posun o výrazný kus vpřed. Nová verze iOS tak sice stále nespoléhá na gesta stoprocentně, jako je tomu třeba u BlackBerry 10 nebo starších a neúspěšných systémů MeeGo či webOS, ale přikládá jim velkou důležitost.

Tahem z levého okraje obrazovky doprava se tak uživatel dostane o krok zpět; užitečné je to třeba při čtení mailů, v internetovém prohlížeči a při dalších podobných příležitostech. Nové gesto v přehledu e-mailů (tah přes položku mimo obrazovku) také umožní maily rychle mazat případně s nimi provádět další činnosti.

Dalším gestem je kdekoli tah ze spodního okraje obrazovky. Ten odhalí takzvané Control Center, tedy jednoduchý přehled s možností zapnout a vypnout vybrané bezdrátové funkce, pustit si přisvětlovací diodu coby svítilnu, ovládat hudební přehrávač a další rychlá nastavení. Notifikační centrum je dostupné tahem shora, což je již známá funkce. Novinkou je, že je notifikační centrum tímto tahem dostupné i z odemykací obrazovky. Vylepšením notifikací jsou záložky, kromě klasického přehledu zameškaných událostí je tu pohled Today, který zobrazí informace o tom, co se dělo nebo bude dít v tento den.

Opravdový multi-tasking

Další velkou novinkou je opravdový multi-tasking. Všechny aplikace teď mohou opravdu běžet na pozadí, doposud tak mohly činit jen vybrané programy a ostatní se musely spoléhat pouze na možnosti push-notifikací. I tak však Apple k multi-taskingu přistupuje trochu jinak než ostatní výrobci.

Aby systém šetřil baterii, aplikace nepoběží na pozadí permanentně. Systém je bude spouštět podle toho, jak uzná za vhodné. Naučí se totiž, jak uživatel s aplikacemi zachází; které například spouští ráno, které v průběhu celého dne a podobně. Aplikace tak bude na pozadí spouštět podle těchto potřeb. K tomu navíc právě push-notifikace mohou aplikaci na pozadí probudit, její příchod jednoduše aktivuje program na pozadí a aktualizuje jeho stav.

Celkově dovede s běžícími aplikacemi systém zacházet lépe než doposud. Přepínání mezi nimi připomíná karty známé z webOS, dvojitým poklepáním na home tlačítko se otevře seznam s přehledem běžících programů. Lze mezi nimi listovat a gestem zahození lze případně takový program ukončit.

Vylepšení aplikací i Siri

Systém má samozřejmě mnoho dalších vylepšení. Nové uživatelské prostředí se širšími možnostmi má fotoaparát, sdílení fotek přes Photo Share naznačuje odklon od obliby Instagramu, který získal soupeř Facebook. Funkce Air Drop zase umožní sdílet obsah z telefonu s lidmi v bezprostředním okolí bez nutnosti nastavování Bluetooth a dalších funkcí.

Prohlížeč Safari přišel o omezení pouze osmi otevřených záložek a dostal i další vylepšení, nová je synchronizace upozornění nebo možnost pouze hlasových hovorů přes Face Time. Siri dostala nový hlas a k dispozici je nově i hlas mužský. Navíc už umí mluvit také Francouzsky a Německy, další jazyky se naučí časem.

Rozšířené jsou i možnosti využití hlasové asistentky, nově umí odpovídat na více dotazů a zvládne i některé úkony v samotném telefonu (například regulaci podsvícení). Těchto funkci Siri využije ve spojitosti s novinkou iOS in the Car, která přenese displej smartphonu na displej infotainmentového systému automobilu. Tuto funkci výrobci zabudují do celé řady modelů příští rok.

Další zajímavou novinkou je Activation Lock. Je to jakési rozšíření funkce Find my iPhone, která umožňuje vzdálené zamčení i vymazání přístroje. Pomocí Activation Lock se telefon na dálku vymaže do továrního nastavení, zároveň však už nepůjde bez zadání vašeho hesla vůbec jakkoli aktivovat. A to ani po opakovaném hard-resetu do továrního nastavení.

Rádio zatím jen pro USA

Apple také na pondělní konferenci oznámil novou funkci iTunes Radio. Ta je dostupná z hudebního přehrávače i ze stolních iTunes nebo z Apple TV. Uživateli umožňuje poslouchat hudbu podle nálady; zvolit si může z nesčetného množství předefinovaných žánrových "stanic". Jednoduše mu iTunes budou servírovat hudbu, která by se mu podle požadavků mohla líbit. Uživatel může vytvářet své vlastní stanice a svůj hudební záběr aplikaci naučit tak, aby opravdu hrála dle jeho vkusu.

Funkce bude ve verzi s reklamami dostupná zdarma. Pro uživatele iTunes Match bude fungovat bez reklam. S tím je spojen obvyklý háček. Zatím odstartuje iTunes Radio jenom v USA a další země budou přibývat postupně. To ovšem znamená, že u nás se této možnosti dočkáme, pokud vůbec, s velkým zpožděním.

Pro vývojáře hned, pro ostatní s novým iPhonem

Nová verze operačního systému iOS je pro vývojáře k dispozici ke stažení prakticky okamžitě. To jim má dát náskok v přípravě programů, které budou schopné využít nových funkcí systému. Krom multi-taskingu a nových vlastností prostředí má nový systém celkem přes 1 500 nových API.

Pro ostatní uživatele bude nový systém dostupný později. Stane se tak nejspíš v době, kdy Apple uvede nový iPhone, už sedmé generace. Update bude dostupný pro iPhony 4 a novější, iPad 2 a novější, iPad mini a iPod touch od páté generace. Starší telefony (tedy iPhone 3GS a starší) mají smůlu. Je možné, že třeba u iPhonu 4 bude systém mírně funkčně omezen.

Apple se během tiskové konference pochlubil také řadou obvyklých čísel. Nejzajímavějším je, že aktuální verzi iOS, tedy iOS 6, používá 90 % uživatelů iOS zařízení. Oproti fragmentovanému androidu je to pro vývojáře velmi stabilní prostředí. Ovšem úroveň využívání aktuální verze není daná jenom tím, že si řada uživatelů nainstalovala aktualizace.

Za poslední rok se totiž základna iOS zařízení rozrostla z 365 milionů na 600 milionů kusů, všechny přitom pochopitelně byly už od začátku na novou verzi systému připraveny a velká část jej měla rovnou. I tak to znamená, že iOS 6 je nejpopulárnější verzí jakéhokoli mobilního operačního systému.

Apple se také chlubí tím, že má k dispozici celkem 575 milionů účtů zákazníků s čísly kreditních karet a vývojářům za dobu existence iOS vyplatil už deset miliard dolarů. Z toho pět miliard v uplynulém roce. Je to zhruba trojnásobek toho, co celkem vyplatila veškerá konkurence. V App Store je dostupno přes 900 000 aplikací, 375 000 jich je upraveno speciálně pro iPad.

Jejich řady pochopitelně nadále porostou. Například o aplikace s umělou inteligencí, jak předvedla firma Anki. Její autíčka se schopností rozeznávat terén okolo sebe ovládá právě speciální iOS aplikace, která je vlastně jejich vzdáleným mozkem.