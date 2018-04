Apple nechce skončit jako BlackBerry. iMessage na Androidu nebude

Průkopník BlackBerry a nepovedený ChatON BBM je jedna z nejpopulárnějších komunikačních platforem. V minulém roce využívalo služby BBM 190 milionů uživatelů. V poslední době se ale do popředí derou služby jako například WhatsApp, Facebook Messenger nebo právě iMessage. BlackBerry bylo jedním z průkopníků chytrých telefonů. Popularita smartphonů BlackBerry byla založena na snadné komunikaci, čemuž prospívala dnes již okrajová hardwarová qwerty klávesnice. V současnosti se BlackBerry odpoutalo od svého vlastního systému BB OS a zkusilo to s Androidem, ale ani to nevypadá na zásadní průlom. Šéf BlackBerry John Chen již dříve řekl, že pokud nebude výroba smartphonů zisková, tak BlackBerry s produkcí chytrých telefonů skončí. O vlastní komunikační nástroj se pokoušel i současný největší výrobce mobilních telefonů Samsung. Jeho služba ChatON si ale i přes rozšíření na prakticky všechny mobilní platformy nikdy nezískala velkou popularitu a v minulém roce ji Samsung ukončil.