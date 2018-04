SIM už do mobilu strkat nebudeme. Apple a Samsung je tam nechtějí

O blížící se dohodě o zavedení elektronických SIM informovalo sdružení GSMA zastupující mobilní operátory po celém světě. Nový standard SIM by uživateli smartphonu nabídl dosud nevídaný komfort spočívající v možnosti okamžité změny poskytovatele služeb. Tedy bez nutnosti přenosu čísla od stávajícího operátora k novému. Elektronická SIM, která bude nedílnou součástí daného mobilního zařízení, by totiž nebyla blokována pro jednoho operátora a umožnila by přechod od jednoho k druhému v reálném čase.

Podle informací portálu The Financial Times hodlají plán na zavedení e-SIM podpořit největší světoví operátoři jako AT & T, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchison Whampoa, Orange, Telefónica či Vodafone. Podle výkonné ředitelky GSMA Anne Bouverotové vše nasvědčuje tomu, že k dohodě skutečně dojde.

Neznamená to však, že v tom okamžiku začnou výrobci chrlit mobilní zařízení s e-SIM. Uvedení smartphonů a tabletů s novým standardem SIM na trh bude trvat nejméně rok. Je totiž nutné nejprve vyřešit všechny technické náležitosti. GSMA předpokládá, že první zařízení s e-SIM by mohla být do prodeje uvedena již v průběhu roku 2016.

Těmi by měla být zařízení od Samsungu a Applu, s nimiž GSMA spolupracuje údajně již delší dobu. Angažovanost společností při vývoji nového standardu SIM však není podle GSMA finální. Formální dohody nebyly stále uzavřené, ale jednání probíhají.

Sám Apple má přitom s obdobnou podporou již vlastní zkušenosti, na vybraných trzích uvedl iPad s integrovanou Apple SIM. I ta dovoluje změnu operátora v reálném čase, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní přímo v systému. Této výhody však mohou využívat jen uživatelé v USA a Velké Británii.

O Apple SIM padla zmínka také v souvislosti s očekávanou devátou generací iPhonu (více zde). S ohledem na plánované zavedení e-SIM tak zůstává otázkou, zda by se její integrace do iPhonu Applu vůbec vyplatila. Portál The Financial Times však neočekává, že by e-SIM byla náhradou za Apple SIM.



Uvítali byste zavedení elektronické SIM?