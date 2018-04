Apple prý testuje prototyp hodinek iWatch s ohebným displejem

Je jasné, že v případě chytrých hodinek je kromě funkcionality velmi důležitým parametrem také pohodlí. A právě ohebné displeje by komfortu rozhodně pomohly. Displej chytrých hodinek by neměl být moc malý, aby zobrazil najednou co nejvíce informací, ale velká placka by se na útlém zápěstí příliš nevyjímala. Naproti tomu ohebný panel by přece jen lépe dokázal opisovat přirozenou křivku zápěstí. Celé pouzdro hodinek ovšem ohebné být nemá.

Podle jihokorejského deníku The Chosun Ilbo Apple aktuálně testuje hned tři prototypy hodinek. Všechny přitom pojí ohebný displej typu OLED s různými úhlopříčkami. Nejmenší má mít 1,3 palce, střední 1,4 palce a největší typ má instalován 1,5palcový panel. Není to první spekulace, že Apple hodlá u svých hodinek ohebný displej použít (více zde).

Ohebné displeje už vyrábí Samsung i LG

Zpráva jihokorejského deníku neuvádí, kdo by měl za vývojem testovaných OLED displejů stát, ale dodavatelem by mohly být firmy Samsung a LG. Obě společnosti totiž už zahnuté displeje vyrábějí a Samsung dokonce představil první smartphone s prohnutým displejem. Model Galaxy Round je však určen jen pro jihokorejský trh.

Naproti tomu LG má s prvním ohebným displejem v telefonu spustit zcela novou řadu s názvem Z, přičemž "zetko" by podle serveru UnreadView mělo být odkaz na třetí rozměr (osy X,Y,Z). Výroba LG Z má být již také v plném proudu a ještě během října má dojít k oficiálnímu představení.

I v těchto případech platí, že zařízení nebudou navzdory ohebnému displeji jako celek flexibilní. Nová technologie ovšem výrobcům dovolí dále snižovat rámečky displejů a panely by také měly být odolnější.