Zbaví se Apple strašáka jménem bendgate? iPhone bude možná flexibilní

Zařízení, jejichž flexibilita zamezuje nenávratnému poškození, je na trhu jako šafránu. Průkopníkem je společnost LG, která v těchto dnech na lasvegaském veletrhu CES představila již druhou generaci flexibilního modelu Flex (více čtěte zde). Prvním smartphonem s prohnutým displejem na trhu byl však Samsung Galaxy Round (více zde), nicméně tento model flexibilitu v pravém slova smyslu postrádá. Navíc byl určen pouze pro domácí jihokorejský trh.

S myšlenkou flexibilního zařízení si již nějaký ten rok pohrává i americký Apple, kterému byl 6. ledna udělen patent podaný společností již v roce 2011. Podle něj totiž zkoumá způsoby, jak za použití flexibilního displeje vyrobit zařízení, které bude možné bez poškození jakékoli jeho části přeložit a dosáhnout tak zařízení menších rozměrů.

Patrně nepůjde jen o pouhý výkřik do tmy, příchod druhé generace smartphonu od LG totiž dokazuje, že zájem o smartphony se zakřivenými či ohebnými displeji je. Díky nim totiž vynikají vyšší odolností, kterou uživatelé ocení především při pádech telefonů či jejich nošení v kapsách kalhot. V této souvislosti nelze nevzpomenout aféru bendgate, kterou Apple řešil již krátce po uvedení dvou iPhonů aktuální generace (více se dočtete v dřívějším článku zde).

iPhone 6 Plus se ohýbal v kapse:

VIDEO: iPhone 6 Plus má problém, ohýbá se v kapse

Na představení iPhonu, u něhož bude prohnutí skutečnou vlastností, nikoli důsledkem pravděpodobného konstrukčního pochybení při samotném vývoji, si však budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Portál Apple Insider zároveň informuje, že flexibilita by mohla otevřít cestu k mnoha dalším inovacím. V budoucnu bychom se tak mohli dočkat třeba iPhonu bez fyzického vypínacího tlačítka.

Senzory by totiž byly umístěny přímo pod krycím sklem displeje, uživateli by tak k probuzení či vypnutí telefonu stačilo pouze stlačit displej v konkrétním místě. A namísto dnešních gest by mohly být stejným způsobem spouštěny i předvolené aplikace.