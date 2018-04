Apple je s finančními výsledky spokojen. Nokia však pomalu umírá

Dřívější světová jednička Nokia se utápí ve velkých potížích. Zdá se, že v této chvíli již opravdu hraje o samotnou existenci. Zatímco trh se smartphony stále roste a Apple dokázal prodat o třetinu více iPhonů než loni, Nokia trh s chytrými telefony téměř vyklidila a propadne se velmi hluboko. Finský výrobce se alespoň vrátil do černých čísel, ale ostatní ukazatele mnoho důvodů k optimismu nedávají.

Naopak Apple dále roste. Nejenže prodává více kusů než dříve, ale daří se mu udržet podobný nebo větší nárůst i v tržbách. Nemusí tedy prodávat levněji, a proto vydělává.

Apple prodává a vydělává více

Přestože je zájem o pátou generaci iPhonu menší, než se čekalo, finanční výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku rozhodně žádný velký důvod k pesimismu nenaznačují. Apple má totiž za sebou další velmi dobré čtvrtletí. Dynamika růstu se sice zpomaluje, ale jinak firma rozhodně nečelí problémům, které by vyžadovaly okamžitou reakci.

Jedinou výjimkou je setrvalý pokles prodejů počítačů Mac, ať již jde o notebooky nebo o stolní počítače. V ostatních segmentech ovšem rostou jak tržby, tak prodeje. Čistý zisk za čtvrtletí činil 13,1 miliardy dolarů (251 miliardy korun).

Apple - finanční výsledky za 4. čtvrtletí 2012 Prodané kusy (mil.) Tržby (mld. USD) Čtvrtletní změna - Prodané kusy Čtvrtletní změna - Tržby Meziroční změna - Prodané kusy Meziroční změna - Tržby iPhone 47,8 30,7 78 % 84 % 29 % 28 % iPad 22,9 10,7 63 % 50 % 48 % 22 % Apple 54,5 52 % 25 %

Za uplynulé čtvrtletí utržil Apple celkem 54,5 miliard dolarů (asi 1 bilion korun). Za poslední čtvrtletí loňského roku prodal celkem 47,8 milionů iPhonů, to je o 78 procent více než v předchozím čtvrtletí a o 29 procent více než v posledním čtvrtletí roku 2012. Výbornou zprávou je přitom to, že tržby neklesají. Za iPhony utržil výrobce 30,7 miliard dolarů (590 miliard korun), to je v kvartálním srovnání nárůst o 84 procent. Tržby tak rostly rychleji než prodané kusy a Apple dokázal více vydělávat. V meziročním srovnání jde o nárůst o 28 procent.

Dobré výsledky zaznamenal Apple i s iPadem. Těch se prodalo celkem 22,9 milionů kusů. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím to znamená nárůst o 63 procent, meziročně pak o 48 procent. Tržby za iPady rostly ale pomaleji než prodané kusy, Apple za ně získal 10,7 miliardy dolarů (205 miliard korun), to je nárůst "jen" o 50 procent v kvartálním srovnání a o 22 procent meziročně. iPady tak letos prodával Apple levněji než loni. Přesto jde o velmi dobrý nárůst tržeb.

Nokia: Lumie nikdo nechce

Zatímco u Applu je důvod k oslavám, ve finské centrále Nokie se možná začíná uvažovat, kdo bude tím posledním, který zhasne. Tragické výsledky divize Zařízení a služby (Devices & Services) totiž pokračují a celý loňský rok je pro Nokii naprostým debaklem. Za poslední čtvrtletí loňského roku totiž Nokia prodala jen zanedbatelných 6,6 milionů kusů smartphonů, což je zhruba sedmkrát méně, než se prodalo iPhonů.

To ve výsledku znamená, že rostoucí trh s chytrými telefony prakticky vyklidila. Nijak oslnivé výsledky nejsou ani u telefonů bez operačního systému. Těch Nokia prodala 79,6 milionů, což je o 15 procent méně než ve stejném období loni a o 4 procenta více než v předchozím čtvrtletí.

Nokia - finanční výsledky za 4. čtvrtletí 2012 Zařízení a služby Tržby (mld. EUR) Prodané kusy (mil.) Čtvrtletní změna - Tržby Čtvrtletní změna - Prodané kusy Meziroční změna- Tržby Meziroční změna - Prodané kusy Chytré telefony 1,2 6,6 26 % 5 % - 55 % - 66 % Ostatní telefony 2,5 79,6 4 % 4 % - 19 % - 15 %

Celkové tržby divize Devices & Services také nedávají mnoho nadějí. Prodeje dosáhly 3,9 miliardy eur (99 miliard korun). Jen pro srovnání, je to asi polovina toho, co utržil Apple za iPady. V kvartálním srovnání jde o nárůst prodejů o 8 procent, meziročně to ovšem znamená propad o 36 procent. Jedinou dobrou zprávou tak je, že divize se vrátila k provoznímu zisku. I když výsledek 276 milionů eur (7 miliard korun) není úplně oslnivý, Apple vydělal pětatřicetkrát více.

Náladu ve Finsku tak zachraňují výsledky dalších divizí. I díky jim se podařilo dostat celou firmu do provozního zisku 439 milionů eur (11 miliard korun). Hodně k tomu přispěla divize Nokia Siemens Networks, které zřejmě pomohl nástup LTE sítí. Její prodeje dosáhly 4 miliardy eur (102 miliardy korun) a po letech ztrát dosáhla provozního zisku ve výši 251 milionů eur (6,4 miliardy korun). Meziročně vzrostly tržby divize o 5 procent, v kvartálním srovnání o 14 procent.

Pozitivní trend vykázala i divize Location & Commerce. Ta zůstává v provozní ztrátě, ale zatímco loňské poslední čtvrtletí znamenalo ztrátu 1,2 miliardy dolarů (31 miliard korun), v uplynulém kvartálu to bylo "jen" 56 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Tržby této divize dosáhly 278 milionů dolarů (7,1 miliardy korun), což odpovídá kvartálnímu růstu o pět procent, meziročně to je ale pokles o 9 procent.