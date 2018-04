Apple už roky vyvíjí duální fotoaparát. V iPhonech bude nejdříve za rok

Apple je v mnoha směrech konzervativní firmou, což se samozřejmě odráží v jejich produktech. Vezměme si kupříkladu, jak dlouho Apple odolával rychlému zvětšování panelů u chytrých telefonů. Displej u iPhonu zvětšil poprvé na podzim 2012, když pětkový model dostal čtyřpalcový displej, ale konkurence s Androidem už byla na dosah pětipalcové hranici. Další zvětšení úhlopříčky přesto přišlo až loni.

Duální fotoaparát Dva snímače se používají pro získání různé hloubky ostrosti. Díky tomu pak lze zpětně měnit parametry snímku - můžeme přeostřovat z detailu na pozadí a obráceně.

Podobně tomu je u vestavěného fotoaparátu, kde se zase nekoná žádná honba za megapixely, které samy o sobě samozřejmě kvalitní expozici nezaručují. Zatímco u vrcholných telefonů s Androidem často vídáme 20MPix moduly z produkce Sony, pro iPhone 6/6 Plus je dnes maximum 8 megapixelů. Příští generaci různé spekulace přisuzují 12MPix snímač, ale možná se v tomto směru následující rok dočkáme velkého překvapení.

Report deníku Business Weekly Taiwan podle citace šéfa společnosti Altek Xiaru Wena říká, že pro Apple nejsou duální fotoaparáty žádnou neznámou a příslušné oddělení se tímto atraktivním tématem zabývá více než tři roky. Altek stojí za výrobou duálního fotomodulu pro HTC One M8 i Honor 6 Plus, proto má vyjádření jejího šéfa jistou vypovídající hodnotu.

Wen doplnil, že u Applu už vyvinuli technologii pro využití duální optiky u modulu fotoaparátu, ovšem komerční nasazení brzdí skutečnost, že firma nemá zajištěn dodavatelský řetězec s dostatečnými výrobními kapacitami. Kamenem úrazu mohou být také konečné příliš nízké zisky oslovených dodavatelů, kterým by se nevyplatilo kvůli zakázce investovat do příslušného vybavení.

A nejen to, techničtí pracovníci se prý také potýkají s problémy s rozmazáním obrazu, plynoucího z nesouososti obou objektivů. S řešením těchto nesnází Applu pomáhá specializovaný tým společnosti LinX Imaging, kterou gigant koupil letos v dubnu za částku okolo 20 milionů dolarů (tehdy asi půl miliardy korun).

Jak jsme naznačili výše, s nasazením duálních fotoaparátů se u chystaného tandemu iPhonů 6s/6s Plus nepočítá a dokládá to i vyjádření šéfa značky Largan, která by podle dřívějších informací měla mít jistou zakázku na 80 procent potřebné optiky pro připravované iPhony.

Linen Ping na nedávné tiskové konferenci uvedl, že nynějším primárním úkolem je zdvojnásobení výrobních kapacit společnosti. Důvod takto citelné expanze produkce nespecifikoval, ovšem je zřejmé, že duální fotoaparát znamená nejen dva snímače, ale i dvojnásobek optických členů. Uvedené střípky by tedy do sebe poměrně přesně zapadaly.