Apple dává do iPhonů nedobytné šroubky. Baterii už si nevyměníte

Dá-li někdo ve Spojených státech starší iPhone do autorizované opravny, vymění mu šrouby za nové, které servisy zatím neumějí povolit. Zda tuto praxi přesune Apple i do Evropy, prozatím firma neuvedla.

Vyměnit baterii v běžném mobilním telefonu není nic těžkého, jednoduše sundáte kryt. Apple ale předpokládá, že i výměna baterie se má provádět v autorizovaném servisu. Samozřejmě za poplatek. Výměna baterií v iPhonu se v záruce provádí zdarma, po jejím uplynutí už musíte zaplatit poplatek, který v USA činí 79 dolarů.

"První iPhony čtvrté generace byly ještě vybaveny sadou běžných šroubků, takže si uživatel mohl baterii vyměnit sám, i když to mnoho lidí nevědělo," řekl agentuře Reuters Kyle Wiens z firmy iFixit, která se proslavila tím, že umí rozebrat veškeré produkty společnosti Apple do poslední součástky, a to už několik hodin po jejich uvedení na trh. Pak poskytuje návody a potřebné součástky těm, kdo si chtějí svůj hardware sami opravit a vylepšit.

Apple se nechce připravit o zisky

"Důvodem pro výměnu šroubků má být zvýšení bezpečnosti," řekl Wiens. "Ve skutečnosti jde ale o to, držet uživatele dál od vnitřku iPhonu a zabránit jim ve výměně baterie. Apple se nechce připravit o zisky z prodejů nových baterií," dodal Wiens.

Šrouby Pentalobe, které nyní Apple v iPhonech zavedl, vyžadují speciální šroubovák, který se nedá koupit v normálních obchodech. Podobá se běžně užívanému klíči Torx, je ale zakončen profilem ve tvaru pěticípé hvězdy místo šesticípé.