Má mít většinu, ale Apple mlčí a nechlubí se. Proč?

Podle studie uvedené společnosti se loni prodalo celkem 17,1 milionů chytrých hodinek a Apple z tohoto objemu uzmul 51,5 procenta. To by znamenalo, že kalifornský výrobce udal přibližně 8,8 milionů svých Watch.

To je samo o sobě velkým úspěchem a můžeme prohlásit, že segment chytrých hodinek by byl bez příspěvku Applu trhem značně ospalým. Navíc je nutno připomenout, že Watch se dostaly do prodeje až v polovině dubna a podle dřívějších dat ovládly trh tři měsíce po startu (více zde).

Zdá se tedy, že Applu taktika, kdy dosahuje výborných výsledků na poli smartphonů jen s několika modely, vychází i v tomto novém segmentu.

Jenže je tu otázka, jak je to doopravdy. Odhady prodejů v tomto segmentu totiž nejsou jednoduché už proto, že Apple dosud (tedy za druhé a třetí kalendářní čtvrtletí) oficiálně neuvedl, kolik hodinek vlastně prodal. Pokud by Apple poměrně rychle trh opanoval, tak by se dalo očekávat, že se pochlubí.

Stejně jako se chlubí, jak dobře se prodává iPhone. Jenže Apple mlčí. Uvidíme, jestli uvede nějaká čísla v následujících dnech, kdy má zveřejnit výsledky za poslední loňský kvartál.

Data Juniper Research se potkávají s dřívější zprávou společnosti Canalys, která ve své listopadové studii odhadovala, že Apple mohl prodat asi 7 milionů Watch. Během vánoční sezony však hodinky z pultů mizely rychleji než v jiných obdobích, a snadno se tak mohly přiblížit devíti milionům kusů.

watchOS na zápěstí vede

Zatímco u smartphonů Android iOS jasně válcuje, u nositelné techniky je to právě naopak. Systém Android Wear totiž podle Juniper Research poháněl jen asi 10 procent prodaných hodinek, tedy asi 1,7 milionu kusů. Hodinky na této platformě přitom na trh uvedla celá řada výrobců jako Asus, LG, Huawei, Motorola, Sony a další.

Jeden z důvodů velkého úspěchu Watch tkví podle analytiků ve značně širší nabídce aplikací. Majitelé Watch jich již v září měli na výběr přes 10 tisíc, zatímco aplikační základna Android Wear čítá ani ne polovinu titulů (v květnu jich byly čtyři tisíce).

Zpráva zmiňuje také slabší prodeje hodinek Gear S2 od Samsungu s OS Tizen, ty přitom v recenzích sklízely kladná hodnocení. Čísla Juniper Research zahrnují pouze chytré hodinky a nikoli jednodušší chytré náramky typu Fitbit, kterých se prodá mnohem více.

Juniper Research upozorňují, že v budoucnu to chytré hodinky nebudou mít jednoduché. V jejich studii 30 procent dotázaných uvedlo, že neplánuje podobné hodinky zakoupit. A důvod? Nenašli by pro ně využití, nepotřebují je. Na údajnou výhodu chytrých hodinek, tedy že uživatele částečně osvobozují od jejich smartphonu, tak autoři výzkumu pohlížejí skepticky.

IDC předpokládala jiná čísla

Analytici společnosti IDC v půli prosince předložili poněkud jiná data. Celkem napočítali 21,3 milionu prodaných kusů, přičemž Apple by podle nich měl prodat až 13 milionů Watch, což by stačilo na 61procentní podíl. Předpokládané prodeje jsou tak v porovnání s Juniper Research o polovinu vyšší.

Hodinkám s Android Wear předpovídali 15procentní podíl a 3,2 milionu prodaných kusů. Třetí Pebble OS, který má na svědomí stejnojmenná společnost, měl mít prodeje 1,8 milionu kusů (8,6% podíl), na čtvrté pozici je pak s mírným odstupem Tizen od Samsungu.

Trh chytrých hodinek podle IDC: situace v roce 2015 a výhled do roku 2019 OS odbyt 2015 [mil.ks] podíl 2015 odbyt 2019 [mil.ks] podíl 2019 Android 0,4 2,1 % 1,1 1,2 % Android Wear 3,2 15,2 % 34,3 38,8 % Linux 0,2 0,9 % 1,1 1,2 % Pebble OS 1,8 8,6 % 2,3 2,6 % RTOS 0,8 3,8 % 1,9 2,2 % Tizen 1,7 8,2 % 2,5 2,8 % watchOS 13,0 61,3 % 45,2 51,1 % Celkem 21,3 100,0 % 88,3 100,0 %

IDC přidalo také výhled na situaci na trhu v roce 2019. Také v tomto období predikuje Applu nadvládu mezi chytrými hodinkami, ovšem jen velmi těsnou. Zatímco odbyt hodinek Watch má během čtyř let vzrůst na 45 milionů, prodeje hodinek s Android Wear mají být vyšší rovnou desetkrát. Ostatní systémy jako Pebble OS, Linux nebo Tizen mají být marginální záležitostí s tržními podíly mezi jedním a třemi procenty.