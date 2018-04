Apple chystá revoluci v mapách. Nabídne úchvatné 3D zobrazení

Za dva týdny by mohl Apple udělat další velký krok ve své historii. Na konferenci WWDC 2012 by měla světlo světa spatřit nová verze systému iOS 6, která by již neměla používat mapový systém od Googlu. Nové mapy Applu by měly být rychlejší, spolehlivější a navíc s 3D vrstvou.