Apple chce odstřihnout konkurenci od ARM procesorů, novou nadějí je Intel

Apple, někdejší spoluzakladatel ARM Holdings, se prý chystá na kompletní převzetí této společnosti. Přitom v druhé polovině devadesátých let se Apple svého podílu v ARM Holdings zbavil, nehodil se mu totiž "do krámu". Tehdy přestal Apple vyrábět své PDA řady Newton. Jenže dnes je právě Apple jedním z největších odběratelů čipů postavených na ARM architektuře. Používá je v iPhonech, tabletu iPad, ve všech iPodech a také v zařízeních AirPort a Time Capsule. Ročně tak Apple vyrobí až 100 milionů přístrojů s ARM procesory.

Procesory pod kontrolou

Samotná ARM Holdings žádné procesory nevyrábí, pouze architekturu vyvíjí a výsledky své práce licencuje jednotlivým zájemcům. Procesory s touto architekturou tak vyrábí firmy jako Qualcomm, Samsung, Texas Instruments, Marvell, Nvidia a mnoho dalších. Prakticky dnes ve světě nenajdeme smartphone, který by nebyl poháněn procesorem postaveným na ARM architektuře.

Apple by ale právě nad samotnou architekturou rád získal větší kontrolu. Jednak by ji tím mohl více přizpůsobovat svým potřebám, především by ale celkově získal velkou výhodu nad konkurencí. Té by totiž nemusel licencovat nejaktuálnější verze platformy, případně by výrazně zvedl licenční poplatky, zatímco sám by je platit nemusel. Konkurence, která je stejně jako Apple na ARM procesorech závislá, by tak měla velký problém. Mnoho alternativ totiž dnes neexistuje a jen těžko budeme hledat adekvátní náhradu.

Apple chce prý za Britskou společnost zaplatit 400 liber na akcii (aktuální hodnota akcií na trhu je asi 250 liber), tedy celkem asi 5,2 miliardy liber. Svou případnou investici si jistě bude chránit. Nedomníváme se však, že by Apple svou konkurenci od ARM procesorů odstřihl úplně. Jednak existuje spousta využití ARM procesorů, která Applu přímo nekonkurují, a samotná ARM Holdings také musí z něčeho žít, aby měla peníze na další vývoj platformy. Stávající licenční smlouvy s řadou partnerů také Apple nezmění nebo nevypoví ze dne na den. Jistých omezení v neprospěch konkurence se ale nakonec můžeme dočkat.

Intel v pravý čas

Zachráncem pro některé výrobce by se mohla stát společnost Intel. Ta již delší dobu pokukuje po tom, jak se se svými procesory vrátit do mobilních zařízení. Před několika lety totiž právě Intel odprodal svou divizi ARM procesorů společnosti Marvell. Dnes by chtěl Intel do mobilů proniknout se svými x86 procesory. Ostatně, prvních několika aplikací s procesory Moorestown jsme se již dočkali. - čtěte Nový komunikátor od LG nabídne největší displej s úhlopříčkou 4,8 palce

Intel má podobně jako Apple neuvěřitelné rezervy hotovosti (po tomto prvním čtvrtletí 16,3 miliardy dolarů) a podle všeho se poohlíží po koupi společnosti, která by mu zajistila přímý přístup na trh s chytrými mobily nebo další spotřební elektronikou. Mnoho alespoň trochu významných výrobců smartphonů přitom na prodej není. Nabízí se i varianta, že by Intel investoval do Nokie, s níž má uzavřeno partnerství v rámci projektu ofono. Jeho prvním výsledkem je platforma MeeGo.

Každopádně doba, kdy se budeme v mobilech stále častěji setkávat s ořezanými verzemi procesorů Atom, není příliš daleko. Současná platforma Moorestown sice ještě není tak úsporná, aby se přímo mohla postavit ARM procesorům, ale to se klidně může změnit s novou generací Medfield, kterou Intel připravuje na příští rok. Pro mnoho výrobců by pak mohl být přechod k Intelu zajímavou alternativou i v případě, že ARM zůstane samostatný.