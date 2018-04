Apple chce být virtuálním operátorem pro vlastníky svých zařízení

Vlastníci telefonu iPhone v Americe měli zatím v telefonu většinou tarify operátora AT&T, který byl dlouhou dobu výhradním distributorem jablečného telefonu. V budoucnosti by se zákazníci Applu ovšem mohli dočkat tarifu přímo od Applu.

Podle informací, které zveřejnil server techcrunch.com, se Apple chce stát virtuálním operátorem, který by spolupracoval s více operátorskými subjekty na trhu a využíval jejich volné kapacity v různých oblastech. Služby by pak rád nabízel pod svojí značkou a jsou zatím plánovány primárně pro uživatele telefonů iPhone.

Nic konkrétnějšího se zatím o možných budoucích aktivitách Applu na poli virtuálního operátorství neví. Jen to, že v cestě by firmě zřejmě stála neochota velkých amerických operátorů pustit do svých sítí konkurenta, byť by z pronájmu měli nezanedbatelné příjmy.

Plány Applu na virtuální operátorství nejsou žádnou novinkou, ostatně šlo jen o prodloužení patentů. O podobné možnosti se dokonce mluvilo již v roce 2006, ještě před uvedením prvního iPhonu na trh.