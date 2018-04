Apple cenzuruje polonahou Madonnu, média mu vyhlašují válku

"Je čas vyhlásit Applu válku. Steve Jobsi, tohle je špatná cesta," píše redaktor serveru Gizmodo v otevřeném dopise řediteli "jablečné společnosti". A k internetovému serveru se připojují i další světová média.

jablečná Cenzura Aplikace v obchodě App Store nesmějí obsahovat žádné obrázky žen v bikinách, odhalenou pokožku, dvojsmysly či náznaky slov jako sex či jiný sexuální obsah. V rámci několika velkých zátahů na lechtivé aplikace už byly z obchodu odstraněny tisíce programů pro přístroje iPhone a iPad.

Média vytvářejí "íránské edice"

Britský módní magazín Dazed & Confused před několika dny spustil svou internetovou mutaci pro přístroje iPhone a iPad. Když se však snažil do aplikace umístit obálku s fotografií polooděné zpěvačky Madonny, narazil na cenzurní předpisy Applu. Ty nepovolují zobrazování obnažených těl či neslušných výrazů.

Magazíny začaly svým mutacím pro přístroje od Applu přezdívat "íránské edice". Nemohou totiž publikovat materiál, který je často jejich jediným obsahem: nahotu.

"Dnes cenzurují bradavky, zítra to může být i další obsah magazínů," prohlásila před časem Donata Hopfen, ředitelka digitálních mutací Bildu, který patří k předním bulvárním plátkům v sousedním Německu. Manažerka jako by vystihla situaci, která nastala. Apple začal kontrolovat, zda v samotných článcích nejsou vulgární výrazy.

"Proč to děláte," ptá se redaktor serveru Gizmodo v otevřeném dopise, a pokračuje: "Máte přístroje, do kterých můžete implementovat kontrolou věku uživatele. Propagujte tuto funkci a nechte lidi rozhodovat o tom, co si budou prohlížet a číst. Nehrajte si na matky nebo otce. Buďte bez bariér."

A co si o politice společnosti Apple myslíte vy? Souhlasíte s cenzurou obsahu podle firemních norem, nebo byste raději dali přednost jednoduchému "rodičovskému zámku"?