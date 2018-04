Za telefon s Androidem slevu na iPhone, vábí Apple nové uživatele

V novém programu, díky němuž budou moci odprodejem svého stávajícího smartphonu dosáhnout nižší ceny nového iPhonu i uživatelé telefonů jiných výrobců, využije Apple stejný model jako při dosavadním zpětném odkupu starších iPhonů. Přímo ve značkové prodejně společnosti tedy bude možné odevzdat například i androidí smartphony či telefony BlackBerry, a to výměnou za dárkové poukazy použitelné výhradně k nákupu nového iPhonu.

Podle informací portálu 9to5mac by se nový program měl rozběhnout již v následujících týdnech. Apple má totiž již koncem toho stávajícího zahájit rozsáhlý vzdělávací program pro zaměstnance svých značkových obchodů. Jejich úkolem nebude jen stanovení výkupní ceny daného zařízení v závislosti na jeho opotřebení a funkčnosti, ale také přenesení všech kontaktů do iPhonu. Přesunutí ostatních dat pak bude již plně v režii daného zákazníka.

Program výkupu starších modelů iPhonů spustil Apple v polovině roku 2013, a to kvůli podpoře prodeje iPhonů 5, 5s a 5c. Nový obchodní model se zpočátku soustředil pouze na americký trh, poměrně rychle jej však společnost spustila také v Kanadě, Evropě a Austrálii. Na konci daného čtvrtletí pak dosáhla rekordního prodeje iPhonu.

Souboj rivalů je na spadnutí

Rekordní prodeje společnost zaznamenává i v případě aktuální osmé generace, tedy modelů iPhone 6 a 6 Plus. Nicméně optimistické výhledy Applu může podle předpovědí analytiků zhatit příchod nejvýraznějšího konkurenta iPhonu, kterým je šestá generace modelové řady Galaxy S od Samsungu. Ta stejně jako osmá generace iPhonu čítá dva modely, a to standardní verzi a verzi edge s displejem zahnutým do dvou boků.

Prodej novinek jihokorejského výrobce bude zahájen letos 10. dubna, a to ve vybraných dvaceti státech. V Česku bude prodej zahájen o týden později, tedy v pátek 17. dubna. Do té doby by se podle analytiků neměl Apple obávat výrazného poklesu prodeje iPhonu. Například podle finančních společností Barclays a Morgan Stanley by v prvním letošním čtvrtletí měl Apple prodat 54 milionů iPhonů. To švýcarská společnost UBS je optimističtější, její odhad je o ještě čtyři miliony kusů vyšší.

Zatímco Apple nadále dominuje trhu smartphonů, Samsung teprve získává důvěru potencionálních zákazníků ve svou novou vlajkovou loď. Nicméně lze očekávat, že prodeje dvou nových samsungů budou rekordní. Už na veletrhu MWC v Barceloně si totiž operátoři u výrobce objednali celkem 20 milionů kusů novinek, 15 milionů standardní S6 a pět milionů verze edge (více čtěte zde)

O obřím zájmu o novinky se zmínil i sám šéf mobilní divize Samsungu JK Shin. Společnost tak na duben plánuje zvýšení objemu výroby, a to z plánovaných sedmi na osm milionů kusů (více se dočtete zde). Jedno je tak jisté, příchodem nových samsungů se strhne boj o zákazníky mezi největšími rivaly na trhu smartphonů. Kdo z něj vzejde vítězně, ukáží až výsledky prodejů za druhé letošní čtvrtletí.