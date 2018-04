Apple bojuje proti patentovým trolům. Chtějí procento z každého iPhonu

VirnetX zažaloval Apple kvůli patentům, které údajně kalifornský gigant neoprávněně využívá u své služby FaceTime. Už v roce 2012 soud určil, že má Apple vlastníkovi patentů vyplatit náhradu ohromných 368 milionů dolarů, v přepočtu tedy téměř 7,5 miliardy korun. V současné době probíhá odvolání v tomto případě a Apple se brání i dalšími kroky. Jenže některé mu nevyšly.

Firma totiž mezi tím přepracovala službu FaceTime a další dotčené části systému a argumentovala tak pro snížení pokuty. Jenže namísto toho se proti ní celá záležitost obrátila, v březnu soud rozhodl, že nová řešení Applu nejsou nijak dramaticky odlišná a patenty stále porušují. Firma by podle rozhodnutí měla platit 0,98 procenta z obratu z prodeje iPhonů, iPadů, iPodů Touch a dalších zařízení. To je ohromná suma, která by ročně mohla dosáhnout až 340 milionů dolarů, tedy asi 6,8 miliardy korun.

VirnetX zatím nemá vyhráno, ale firma má na svém kontě již několik úspěchů v dlouhých sporech s giganty elektronického průmyslu. V roce 2012 například získala 200 milionů jako kompenzaci za porušování svých patentů od nikoho menšího než Microsoftu. A od roku 2013 se s ním soudí znovu kvůli dalším patentům. Licenční poplatky platí společnosti VirnetX třeba NEC, Siemens nebo Avaya.

Samotná firma VirnetX přitom ve sporech neobhajuje své vlastní vynálezy. Je to společnost, která patenty skupuje a následně se snaží získat licenční poplatky. Například patenty, kterých se týká aktuální spor s Applem, nakoupila od Science Applications International Corporation.

Celý spor může trvat ještě dlouho, ovšem v posledních dnech zaznamenal Apple další prohru. Společnost RPX, která se zabývá nákupem potenciálně nebezpečných patentů a se kterou spolupracuje řada světových technologických firem, totiž požádala o přezkoumání platnosti patentů VirnetX. Rozhodce to ovšem odmítl s tím, že firma je jen zástěrkou a že skutečným stěžovatelem je v tomto případě Apple, který už stejnou stížnost podat nemohl – proti patentům totiž prezentoval důkazy už u soudu a před patentovým úřadem jsou mu tak už k ničemu.

Apple se tak musí spoléhat na odvolání v aktuálních sporech nebo doufat v to, že nakonec dojde nějakým způsobem ke zneplatnění dotčených patentů. VirnetX však zatím, zdá se, má spor pevně v rukou.