Apple odmítá odblokovat funkci iPhonu, která může zachránit životy

14:04 , aktualizováno 14:04

Ve výbavě smartphonů od Applu chybí speciální funkce, která dokáže s vysokou přesností určit místo, odkud člověk volá na pohotovostní linku. Upozornila na to Evropská asociace tísňového volání. V Česku by tento systém měl začít fungovat do konce roku, ale jen na smartphonech s Androidem.