KOMENTÁŘ: Konkurence tlačí na iPhone. Apple musí razantně zareagovat

Člověk, který se ve smartphonech neorientuje a značky jsou mu ukradené, se musí divit, jak dokáže Apple se svým iPhonem konkurovat (a dosud velmi úspěšně) ataku velkých smartphonů asijských značek. Apple iPhone totiž vypadá vedle nejnovějších modelů s Androidem jako malý a nenápadný příbuzný.

A postřeh je to zcela jistě správný. Inovace jsou v posledních dvou letech u iPhonu spíš drobné. Aktuální iPhone 5 se protáhl na výšku, lehce změnil design, ale podražil a oproti konkurenci už nic extra nenabízí. Vlastně ano, značku. Ale za tu si musí zákazníci poměrně dost připlatit.

Konkurence z východu naproti tomu jede. Zvětšuje displeje a letos poprvé bez zvětšování těla přístrojů, přináší Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 obrazových bodů), procesory už mají výkon skoro jako počítače a výrobci si hrají i s nadstavbami Androidu, aby přístroje od sebe odlišili. K tomu mají poměrně agresivní cenovou politiku, takže i špičkové novinky se cenově vždy dostanou pro iPhone.

Veletrh CES v Las Vegas dal z letošních novinek jen ochutnat. Hlavní porce přijde koncem února na veletrhu v Barceloně a další klíčové novinky lze očekávat ještě před polovinou roku. Ve Vegas zazářila čínská dvojice Huawei a ZTE, k níž se přidalo japonské Sony, které se s dvojicí novinek vrátilo (po dlouhé době) na absolutní světovou špičku.

Až vegaské novinky v únoru a později na jaře dorovnají Samsung a HTC, bude mít Apple co dělat. Už teď musel razantně snižovat objednávky součástek, a až přijde na trh kompletní portfolio letošní generace špičkových androidů, bude mít co dělat.

Především Samsung prodává jako o život, a to především právě na úkor Applu. A bylo to vidět i na výstavišti mezi novináři. Ještě před rokem byl americký žurnalista bez iPhonu, nebo alespoň iPodu či iMacu bílou vránou. Jenže letos ve Vegas už měla polovina amerických odborných žurnalistů buď Samsung Galaxy S III, nebo dokonce Galaxy Note II. Dominantnější postavení si zatím drží iPady, ale i zde se začínají prosazovat tablety od jiných výrobců.

Apple bude muset reagovat poměrně brzy, lze tedy očekávat, že nový iPhone se s premiérou vrátí do červnového termínu. A neměl by být sám. Konkurence těží z bohatého portfolia, zatímco Apple má stále jediný model a doprodává starší. Přinejmenším musí zamířit směrem dolů, na malý a levnější iPhone už nelze déle čekat. A otázkou je, jestli by se Applu nevyplatil i velký model ve stylu Samsungu Galaxy Note II. Kříženci mobilů s tablety (phablety) jsou teď hodně v kurzu.