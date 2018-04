Chtěl upozornit, že vám šmírují iPhony. Apple mu to zakázal

Aplikace s názvem System and Security Info se v AppStoru moc dlouho neohřála. Krátce po uvolnění ji totiž Apple z obchodu smazal. Přitom to však byl užitečný nástroj, který byl schopen zjistit, zda aplikace nainstalované na vašem telefonu skutečně dělají pouze to, co mají, a také upozornit na jakoukoli další podezřelou aktivitu.

Aplikace mimo jiné také nabízela i seznam všech spuštěných procesů na pozadí, což je na iOS vcelku těžké zjistit. Dále také uměla rozpoznat, zda byl telefon jailbreaknutý (má odblokovaný administrátorský přístup) bez vědomí jeho majitele.

Proč ji Apple smazal? Majitel aplikace, Stefan Esser, obdržel od zastoupení firmy vyjádření, že „zjišťování slabin a problémů telefonů není dovoleno, jelikož to může vést k potenciálně zavádějícím a nepřesným diagnostikám funkčnosti zařízení s iOS.“

Znamená to, že Apple nechce, abychom věděli, co se s našimi iPhony děje? Ne tak docela. Sám vývojář zakázané aplikace je zmatený z toho, že v AppStoru je spousta jiných nástrojů, které také sledují některé procesy, ale zakázány nebyly. „To, že smazali moji aplikaci je selektivní trest. Přitom nechávají stovky jiných monitorovacích nástrojů v obchodu, a některé zcela očividně používají neveřejné rozhraní pro komunikaci,“ píše na svém profilu na Twitteru.

Další zvláštností je navíc to, že aplikace předtím prošla několika koly schvalovacího procesu. Její smazání bylo výsledkem až čtvrtého schvalovacího kola, které Apple provádí až po uvolnění nástroje ke stažení.

Je vcelku logické, že tento postup je v souladu s tím, aby si Apple uchoval svou dobrou pověst a vyvaroval se únikům informací o slabinách jeho zařízení na veřejnost. Problémem však je, že takové kroky příliš netěší právě vývojáře aplikací, kteří tak nemohou tušit, zda se Apple nerozhodne smazat zrovna jejich nástroj, protože se mu zkrátka nelíbí jeho funkce.