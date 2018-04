Apple překvapil. Vylepšil základní levný model SE a nezvýšil cenu

iPhone SE představil Apple před rokem. Je to zvláštní model, který kombinuje design (rozměry, vzhled, displej) z modelu 5s z roku 2013 a elektroniku z modelu 6s z roku 2015. Přestože je to slepenec z dnes již letitých přístrojů, prodává se dobře i z toho důvodu, že je to nejlevnější iPhone, a také proto, že je to asi jediný lépe vybavený opravdu malý smartphone na trhu.

Loni Apple představil iPhone SE (recenze zde) ve dvou variantách: s vnitřní pamětí 16 a 64 GB. První stál 12 990 korun, druhý původně 16 190 korun, po zářijové slevě pak 14 590 korun. Od dnešního dne Apple tyto verze oficiálně ve svém obchodu přestal prodávat, u jiných obchodníků jsou ale ještě na skladě za uvedené ceny.

V případě levnější varianty se však nákup původní verze již nevyplatí, pokud ji obchodníci nezlevní. Apple totiž představil nové varianty modelu SE. Základní má paměť 32 GB, druhá pak 128 GB. Paměť se tedy zdvojnásobila. V případě levnější verze bez změny ceny - stojí opět 12 990 korun. Verze s 128GB pamětí se vrací na původní cenu 16 190 korun.

U základní varianty tak zákazníci dostanou více za stejnou cenu. U vyšší varianty se někomu může jevit výhodněji původní verze s 64 GB paměti, což je dostatečná kapacita, za 14 590 korun. Nová verze je dražší a 128 GB paměti každý nevyužije. Jak dlouho ovšem původní verze vydrží v prodeji, je otázkou.

Apple vsadil na červenou

Další jarní novinkou Applu je červená varianta modelu 7 nebo 7 Plus. O červené verzi se dlouhodobě spekulovalo a nakonec na ni opravdu došlo. Barva je to výrazná a docela atraktivní. Oficiálně se jmenuje (PRODUCT)RED, což znamená, že Apple z každého prodaného kusu pošle peníze na stejnojmenný projekt, který se zabývá bojem proti nemoci AIDS. Projekt spoluzaložil zpěvák Bono ze skupiny U2 a podílí se na něm mnoho společností, třeba Nike, Coca Cola, Starbucks, Converse, Gap a další. Apple v této edici již dříve některé produkty prodával, třeba iPody.

Vedle jiné barvy krytu se nová varianta od běžných modelů 7 a 7 Plus neodlišuje (recenze modelu Plus zde). Je však dostupná jen ve verzích s pamětí 128 a 256 GB, takže cena startuje u modelu 7 na 24 390 korunách a varianty Plus na částce 28 190 korun.

Na českém obchodu Applu lze novinky (červený iPhone 7 a nové verze modelu SE) objednávat od tohoto pátku 24. 3. odpoledne. Dodávky mají být realizovány začátkem dubna. Ve stejném termínu se pak novinky objeví i v obchodech u prodejců. Ceny by měly být stejné.