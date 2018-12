Apple zpomaloval starší smartphony. Teď ho zákazníci žalují

Od loňského prosince podalo žalobu asi pět desítek uživatelů iPhonů, v oddělených soudních procesech společnost obviňují, že se zpomalováním starších iPhonů snaží přimět spotřebitele k nákupu nových přístrojů. Podle The Wall Street Journal by tak mohlo jít o jeden z vůbec největších právních problémů týkajících se iPhonu od jeho představení v roce 2007.

Apple v prosinci potvrdil, že výkon starších telefonů iPhone v některých případech záměrně omezuje. Tvrdí však, že důvodem je snížení spotřeby energie kvůli zhoršujícímu se stavu baterie. Starší baterie totiž podle něj nemusí být schopny dodávat telefonu při plném výkonu procesoru požadovaný proud.

Společnost proto provedla úpravy v operačním systému iOS, které při problémech s baterií snižují energetické nároky a mohou způsobit zpomalování procesoru. Příslušná softwarová aktualizace byla podle společnosti vydána již začátkem loňského roku.

Žaloby, které usilují o získání hromadného statutu, požadují kromě odškodného také například bezplatné výměny baterií telefonů iPhone. Apple totiž v lednu pouze snížil původně účtovanou částku, v průběhu letošního roku tak uživatelé za výměnu baterie namísto 79 dolarů (zhruba 1 600 Kč) zaplatí pouze 29 dolarů (cca 600 Kč).

Žaloby v Izraeli i Francii

Apple čelí žalobám i mimo USA. Například koncem prosince podali žalobu i dva Izraelci, kteří společnost žalují o 500 milionů šekelů, tedy v přepočtu zhruba tři miliardy korun (více viz Apple si zpomalováním iPhonů zadělal na problém. Čelí devíti žalobám). Vyšetřuje jej i francouzská prokuratura, v případě porušení francouzských zákonů Applu hrozí pokuta odvíjející se od jeho roční tržby.

Podle analytiků čeká žalující stranu obtížný a vleklý soudní boj, který by mohl Apple přinutit ke zveřejnění citlivých informací ohledně vývoje softwaru. Právní bitva by navíc mohla vést k prodlužování negativní publicity kolem zpomalování iPhonů, upozorňuje The Wall Street Journal.

Apple podle listu tvrdí, že by se nikdy nesnažil o zkracování životnosti svých výrobků. Za svůj cíl naopak označuje výrobu takových iPhonů, které vydrží co nejdéle.