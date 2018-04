iPhony v roce 2017: tři modely, ale jen jeden bude opravdu nový s OLED

Analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti KGI Securities má většinou dobré informace o dění v Applu. Nyní server Apple Insider zveřejnil predikce, podle kterých americká společnost chystá na příští rok tři nové iPhony. Ale jen jeden z nich má být přelomový.

Podle Kua doplní iPhone 8 dva další modely, které by se daly označit jako iPhony 7s a 7s Plus. Písmeno s Apple používá jen pro mírně inovované modely. Dva chystané iPhony nakonec asi ponesou jiné označení, na jejich zařazení v hierarchii iPhonů to však asi nic nezmění.

Jestliže vrcholný iPhone 8 má mít 5,1 nebo 5,2palcový OLED displej přes celé čelo telefonu, tak další dva nové modely si vystačí s IPS displeji. Mělo by jít o stejné panely, jako mají současné iPhony 7 s úhlopříčkou 4,7 a 5,5 palce. OLED displejů pro potřeby Applu by prý nebylo možné zajistit dostatečný počet.

Dva nové iPhony „7s“ mají tvořit protiváhu proti špičkovému iPhonu 8 i cenou. Chystaný „iPhone 7s“ má tvořit cenově dostupný základ nabídky, Kuo očekává, že si připíše podíl až 35 procent mezi všemi prodanými iPhony. O model s 5,5palcovým displejem má být menší zájem, Kuo predikuje podíl jen maximálně 15 procent.

Hlavním tahákem Applu má být vrcholný model, který má tvořit až 55 procent prodejů. iPhone 8 má být poctou k 10letému výročí od představení prvního iPhonu v roce 2007, a proto má být v mnohém revoluční. Nemá mít žádné rámečky a senzor otisků prstů má být součástí displeje.

Ani dva zbylé nové iPhony nemají být pouhými vylepšenými nástupci letošních iPhonů 7. Nový má být design se skleněnými zády. Sklo místo dosavadního kovu bude důležité pro bezdrátové nabíjení. Skleněný má být i vrcholný iPhone 8.

U levnějších iPhonů má být použit zcela nový procesor A11. Chybět nebude duální fotoaparát pro větší základní iPhone. Ten má dostat i vrcholný iPhone 8. Jen základní 4,7palcový iPhone modelového roku 2017 podle všeho dvojitý fotoaparát nedostane.