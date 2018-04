AppForge: Pro Palm lze programovat ve Visual Basicu

Programovací nástroje pro vývoj aplikací na Palm platformu zatím představovaly specifické nebo náročnější vývojové prostředí a programovací jazyky. AppForge ale přináší změnu. Vyvíjet aplikace pro Palm nyní mohou i lidé, kteří programují ve Visual Basicu.

Pomocí AppForge můžete pracovat s vývojovým prostředím Visual Basicu tak, jak jste byli zvyklí při vyvíjení Windows aplikací. Jediná zásadní změna spočívá v tom, že testování aplikace probíhá na virtuálním Palm zařízení. Stačí zadat příkaz Run a už máte představu, jak se vaše aplikace bude chovat.

Pokud máte aplikaci hotovou a odladěnou nanečisto v prostředí Visual Basicu, stačí ji příkazem Compile zkompilovat a nasynchronizovat do vašeho (možná ještě lépe do cizího) Palmu. Do Palmu je také potřeba nahrát AppForge Booster, jenž je zdarma – jde o runtime knihovny potřebné pro běh každé aplikace vytvořené pomocí AppForge a Visual Basicu.

Vypadá to jednoduše a také je to jednoduché. Pravdou sice je, že profesionální vývojáři toto prostředí nebudou mít v oblibě, ale hračičkové, kteří by si rádi do svého Palmu udělali vlastní program, budou mít jednodušší práci s Visual Basicem než s C.

AppForge není zadarmo – počítejte s cenou 695 USD, nebo s cenou 399 USD v případě konkurenčního upgradu z jiných vývojových Palm produktů. Stránky výrobce i možnost objednání zde.