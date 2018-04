AppForge MobileVB 3.5 & Booster pro Sony Ericsson P800

Ačkoliv konsorcium Sony Ericsson zdaleka neslaví takové úspěchy v oblasti mobilních telefonů, o kvalitní software pro doposud značně exkluzivní smartphone Sony Ericsson P800 patrně nebude nouze. Mimo několika desítek freewarových či levnějších shareware utilit se pomalu začínají objevovat i komerční a poměrně kvalitní aplikace. Patří mezi ně například na Palmare už popisovaný Handy Safe od EPOCWARE, stejně jako na první pohled velmi užitečná aplikace Handy Day od stejné firmy. Ta dokonale imituje Today screen Pocket PC a obsahuje i přímé propojení na u P800 často postrádaný intuitivně dostupný task manager.



Mezi profesionální aplikace určené pro Sony Ericsson P800 se určitě zařadí i komerční balík AppForge MobileVB pro vývoj "mobilních" aplikací ve Visual Basicu. SDK balík MobileVB ve verzi 3.5 s podporou P800 bude podle oficiálních informací společnosti AppForge dostupný už v průběhu března (pochopitelně tohoto roku), 30denní trial verzi (zatím bez podpory P800) si můžete stáhnout už nyní. Upgrade z MobileVB v3.x bude stát 99 USD, upgrade ze starší verze 2.x pak už 249 USD. Společnost AppForge je známá nejen balíkem MobileVB, ale samozřejmě také nezbytným systémovým doplňkem Booster. Jedná se v podstatě o speciální extenzi plus soubor několika systémových patchů umožňujících spouštět MobileVB kompatibilní aplikace pod daným operačním systémem. Booster zatím existuje ve verzích pro Pocket PC, Palm OS, komunikátory Nokia 92xx (zdarma) a několik dalších mobilních zařízení s Windows CE, u většiny verzí Boosteru se jedná o komerční aplikaci. Za AppForge Booster pro Sony Ericsson P800 ovšem nezaplatíte ani korunu, společnosti Sony Ericsson jeho vývoj dotuje ze svých vlastních prostředků a opět podle oficiální tiskové zprávy bude Booster (až bude hotov) nabízet zdarma ke stažení na svých stránkách i na stránkách společnosti AppForge. Budoucí majitelé P800 pak dokonce najdou Booster na smartphonu už předinstalovaný.



Co všechno bude finální verze Boosteru pro Sony Ericsson P800 umět a jak rychlé budou na P800 MobileVB kompatibilní aplikace? Na odpovědi si budeme muset ještě minimálně měsíc počkat. Pokud ale bude Booster alespoň zčásti tak kvalitní aplikace jako jeho kolegové pro Palm OS a Pocket PC, máme se na co těšit.