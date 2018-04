Aplio - internetová telefonie, na kterou Telecom nemůže

V poslední době se s internetovou telefonií roztrhl pytel. Pravda - Paegas Internet Call postihl zákaz, ale jsou další možnosti, na které ČTÚ nemůže. Jednou z takových alternativních cest je právě Aplio.

Co je to Aplio?

Aplio je zařízení typu black-box - to neříkám jenom kvůli jeho vzhledu, ale i kvůli jeho fungování. Technologie Aplia je totiž v současné době ojedinělá a pokud na druhé straně volaný nedisponuje také Apliem, výhod Aplia nevyužijete. Vzhledem k tomu, že technologie Aplia je patentovaná, nehrozí, že by se na trhu objevily klony jiných výrobců. To je do jisté míry nevýhoda - partikulární řešení se ve světě definovaných standardů H.323 prosazují jen problematicky a rozhodně silou, kterou disponuje možná Intel či Microsoft, ale ne malá firma Aplio. Nicméně Aplio hodlá představit ještě koncem roku novou verzi, která bude podporovat právě H.323 a tedy bude kompatibilní s klasickými standardy pro VoIP.

Aplio je tedy krabička, která se usadí na telefonní linku mezi konektor do telefonní sítě a mezi telefon. Pokud chcete volat skrze internet, stačí zavolat číslo druhé strany, říci mu, že chcete apliovat a zmáčknout to největší tlačítko na Apliu. Pak zavěsíte a máte vyřízeno - po cca. 20-50 vteřinách Aplio zazvoní a již voláte po internetu.

Jak to Aplio dělá?

Inu, jednoduše. Nejdříve Aplio musíme nakonfigurovat - tedy zadat parametry připojení k internetu. To se dělá vysíláním DTMF tónů z telefonu do Aplia v konfiguračním režimu. Stačí zdvihnout sluchátko telefonu a pokud máte tlačítkovou klávesnici, vesele nastavovat podle instrukcí. Doporučuji přitom otevřít si manuál - například písmeno A se zadává jako (tuším!) 01. Je potřeba zadat telefonní číslo vašeho internetového providera, přístupové jméno a heslo. Asi jako všichni jsem narazil na sylogismus - před jménem a heslem je nutno zadat hvězdičku, jinak zadáváte nesmysly. Přišel jsem na to až nejbrutálnější mně známou metodou - přečetl jsem si manuál.

Aplio vám po nastavení přerecituje všechny parametry a tím jste vlastně s Apliem vyřízeni. Teď už stačí jen někomu s Apliem zavolat, zmáčknout velké tlačítko a zavěsit. Aplio si mezitím s druhým Apliem vymění svoje identifikační značky, zavěsí, zavolá vašeho internetprovidera a přes server Aplio Finder si najde identifikovaného společníka. Pak už funguje Aplio jako běžný hlas přenášený po internetu - váš hlas se kóduje a paketově dorazí k adresátovi, kde se rozkóduje.

Jak Aplio funguje v praxi?

S Markem jsme si docela vyhráli. Já jsem si napojil Aplio na NetForce, Marko na IOL nebo rovněž na NetForce. Samozřejmě přenos výhradně po NetForce byl naprosto srovnatelný s telefonním hovorem po analogové lince. Přenos IOL a NetForce byl rovněž bezproblematický - 2MB linka do NIXu se docela pozná. Zpoždění se v rámci NetForce pohybovalo okolo 150-200 ms, mezi NetForce a IOL se pohybovalo okolo 300-350 ms.

Drobné problémy nastaly při komunikaci s Apliem ve Francii, kde jsme přemluvili k testu. Zpoždění vlivem internetu zde bylo již citelné - cca. 1 - 1,8 vteřin, občas docházelo k rozpadu hlasového přenosu díky timeoutům a linka byla chvíli hluchá. Vzhledem k tomu, že se jednalo o výpadky ve špičce a ne příliš časté, dalo se to omluvit.

Pokud chcete zvláště šetřit, můžete si přepnout Eco mód. V něm je nutno předem se dohodnout na telefonátu, přepnout Aplio do Eco módu a čekat na zavolání. Příchozí hovor přijme Aplio, rychle se domluví, zavěsí a volá ISP. Tím se dá ušetřit počáteční fáze, kdy protistraně říkáte, že se bude Apliovat - při volání do USA je to cca. 10 Kč úspora.

Aplio má hezkou vlastnost - trvale monitoruje kvalitu přenosu. Pokud je linka přetížená a odezvy jsou neúnosné, začne blikat velké tlačítko Aplia. A další věc, kterou využijete i u běžného hovoru - Aplio vám může dělat hlasité hands-free - tzn. z reproduktoru Aplia slyšíte hlas volaného a sami nemusíte držet sluchátko.

Kvalita hovoru?

Jak jsem již zmínil - pokud není problém v internetovém propojení, je přenos hlasu velmi realistický, zkreslení je malé a plechovost hlasu téměř nulová. Komprese je patrně dělána především na hlas - hudba již tak dobře nevyzněla, ale to je problém všech kompresních algoritmů pro VoIP. Aplio je samozřejmě fullduplexní, tedy můžete se skrze Aplio hádat po libosti, Aplio přenáší vše najednou.

Aplio verze 1.5

Před tím, než se na trh dostane Aplio Open, je tu možnost upgrade na verzi 1.5 - ta probíhá on-line, stačí nechat poučit se na patřičných internetových stránkách.

Co získáte touto možností upgrade za novinky?

Funkce 100 % Free calls - pamatujte si něčí Aplio ID číslo a volejte přímo na něj. Poněkud problematické, když není připojen k internetu.

Jednodušší setup - už tak byl jednoduchý, ale pár mušek by se našlo. Více jazyků - hebrejština, polština, ruština, japonština - nic pro našince. Ale upgrade je po internetu, takže až se jich prodá hodně...

Můžete si nastavit alternativní dial-up přístup, pokud by první varianta byla obsazená. Rovněž můžete mít více ISP providerů. Providery lze jednoduše přepínat podle toho, kde se nacházíte, takže šetříte na lokálních poplatcích.

A cena?

Cena bude pro nás patrně kamenem úrazu - pohybuje se těsně pod 10 000 Kč a to není nijak málo. Je třeba si uvědomit, že většinou potřebujete 2 ks - jinak se s druhou stranou po Apliu nedomluvíte.

Pro koho Aplio je?

Určitě se bude hodit lidem s příbuznými v zahraničí - v zahraničí vyjde Aplio na "pár marek/dolarů" a když vám jej tetička pošle, abyste si s ní do USA mohli telefonovat bez omezení, pak není, proč říci ne - Aplio svoji práci odvede dobře.

Na druhou stranu nasazení profesionální si příliš nedovedu představit v obecné rovině. Pokud máte pobočky v zahraničí a voláte do nich často, zkuste nad Apliem pouvažovat, ale nedovedu si představit, že byste se svého obchodního partnera zeptali "do you have Aplio?"...

Na Apliu vás rozhodně zaujme jeho jednoduchost použití - pokud si jednou všechno nastavíte, ovládáte Aplio jedním tlačítkem.

Jednu věc bych ale doporučil. Aplio přijde na trh počátkem příštího roku s novou verzí, pod názvem Open Aplio. Tato verze bude již podporovat H.323 a bude tedy kompatibilní s ostatními rozšířenými VoIP technologiemi, jako je třeba Net2Phone. Pak by se dalo hovořit o tom, že z Aplia se dovoláte na klasickou telefonní linku - a to by bylo výborné. Samozřejmě za to někomu něco budete muset nasypat do kapsičky, ale hovor přes Net2Phone do USA stojí 3,50 Kč, přes Telecom 35 Kč...

Open Aplio bude rozhodně skvělá záležitost. Uzavřené a licencí chráněné normální Aplio se pro běžné a masové nasazení bohužel příliš nehodí a jako hračka je příliš drahé.

Aplio zapůjčil jeho prodejce, firma 2N.