Nahrajte si olympiádu do svého mobilu. Neunikne vám ani jeden výsledek

K organizování olympijských her nepochybně patří i co nejširší servis pro diváky, kteří z různých důvodů nemohou sledovat sportovce přímo na místě. Chytré telefony nabízejí mnoho možností, jak fanoušky informovat rychle, přehledně a tak, jak si sami vyberou. Proto se před startem zimních olympijských her v Soči objevilo hned několik aplikací, které uživateli poskytnou široký informační servis.

Český olympijský výbor vydal dvě. Jedna se týká přímo her v Soči a druhá Olympijského parku na Letné. Nesmíme však zapomenout ani na oficiální aplikace od organizátorského výboru s přehledy dění a výsledky v anglickém jazyce. Všechny níže zmíněné aplikace jsou ke stažení zdarma a nainstalujete je na telefony s operačními systémy Android, iOS a Windows Phone.



1. ZOH 2014

První aplikace od Českého olympijského týmu se zaměřuje na komplexní přehled informací ze Soči, její součástí je i zpravodajský servis serveru iDNES.cz.

Aplikace vybírá a podle času řadí nejnovější zprávy, které si můžete upravit s pomocí několika filtrů. Dále je k dispozici kompletní program všech sportů, u kterých je možnost nastavit si upozornění jejich startu. Zahrnut je i program stanice ČT sport. Výsledky řadí aplikace buď podle aktuálnosti, v přehledu jednotlivých disciplín, nebo podle zúčastněných států.

Aplikace podporuje také živé textové přenosy. Nechybí ani popis jednotlivých sportů a seznam českých sportovců, jimž můžete v rozhraní aplikace i zaslat vzkaz. Každý den si navíc můžete zasoutěžit o 25 telefonů Samsung (více čtěte zde).



2. Letná 2014

Aplikace Olympijského parku na Letné zobrazuje na hlavní straně přehled novinek týkajících se zdejších událostí. Velkým lákadlem aplikace je možnost si vygenerovat vstupenku do tohoto sportovního areálu zdarma. V aplikaci je dostupný popis všech sportovišť, program po celou dobu jejich provozu a také mapa s popisky sportovního areálu. Nabízí rovněž veškeré doplňující informace o počasí, otevírací době, dopravě a jiných službách Olympijského parku.

3. Sochi 2014 Guide

Oficiální aplikace olympiády v Soči nabízí veškeré informace, ať už jde o program, zprávy či fotografie. Ty si v aplikaci můžete pomocí filtrů seřadit podle vlastních preferencí a nechat se na ně upozorňovat. Ve spolupráci s Google mapami vám zobrazí i celý areál her v Soči, navede vás do požadované lokace či nabídne katalog zajímavých míst. V rozhraní aplikace se dají i zakoupit lístky a suvenýry z e-shopu. Veškerý obsah je pouze v ruském, anglickém, nebo francouzském jazyce.

4. Sochi 2014 Results

Samostatnou pozornost si pak vyžádaly výsledky jednotlivých disciplín, a oficiální aplikace pro ně je tak oddělená od té hlavní. Výsledky lze opět seřadit pomocí několika filtrů. Nechybí ani přehled medailí, disciplín a seznam sportovců, rovněž s filtry pro lepší orientaci. I v případě této aplikace lze sledovat přenosy jednotlivých sportů. Lze ji propojit se sociálními sítěmi a sdílet oblíbené události. Stejně jako hlavní aplikace je i tato pouze v ruském, anglickém a francouzském jazyce.