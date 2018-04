Mobil ve výstřihu vám změří velikost poprsí, slibuje nová aplikace

Aplikace ChiChi, která by měla vyjít příští rok v lednu na iOS, nabízí funkci, kterou bychom u mobilu rozhodně nečekali. Majitelky iPhonů si je budou moci zasunout mezi prsa a senzory z fotoaparátů určí jejich velikost. Cílí tak na zjednodušení procesu měření, stejně tak na jeho zpřesnění.

Autoři aplikace totiž upozorňují na fakt, že čtyři z pěti žen nosí podprsenky špatné velikosti a neumí si ji správně změřit. Pro dosažení přesnějších výsledků v současnosti vývojáři poptávají ženy na testování tohoto nástroje. Ty musí v této fázi testování předem zadat svou velikost poprsí. Kuriózní je, že největší nedostatek je testerek s velikostí E.



Proti aplikaci se už vymezuje hnutí japonských feministek. Ty tvrdí, že aplikace je pouze něco, co navrhli muži a ženy za to budou zbytečně platit, i když to vlastně ani nepotřebují. Zároveň připomínají, že ženy dokážou instinktivně určit, jaké spodní prádlo jim vyhovuje a jaké ne, tudíž aplikace jim přijde zbytečná.

Až lednové testování prokáže, zda je aplikace skutečně schopná přesně měřit velikosti poprsí, či je to jen internetový žert. Tak či onak, v první fázi se dočkají pouze majitelky iPhonů, o verzi pro Android se na stránkách aplikace vývojáři nezmiňují.