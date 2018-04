Nejhloupější aplikace získala milion dolarů. Umí poslat Yo

Aplikace Yo má několik předností: je malá, vyžaduje minimum oprávnění a je triviálně jednoduchá. Nedostatek je vlastně jen jeden, nic jiného než „Yo“ aplikace poslat neumí.

Tvůrce o ní tvrdí, že je to nejjednodušší a nejefektivnější komunikační nástroj na světě. S prvním tvrzením musíme souhlasit, s druhým to už tak horké nebude. Nejjednodušší je, nic psát nemusíte a přitom komunikujete. Ovšem moc efektivní to není.

Po stažení aplikace (je opravdu malá) zadáte své uživatelské jméno a můžete zadat jméno jiného uživatele. Pokud žádného neznáte, můžete ho do aplikace pozvat přes WhatsApp nebo jiné kontakty, nám ale na všech přístrojích funguje právě jen WhatsApp.

Když si někoho přidáte, tak kliknete na jeho jméno a dotyčnému přijde Yo. Nic víc nedostane. Zpráva přijde jako push notifikace. Nic jiného než Yo aplikace prostě poslat neumí.

Přesto si mnoho uživatelů jednoduchost aplikace pochvaluje. Odpověď na jakoukoliv zprávu pouhým Yo je prý snadné, jednoduché a protistrana většinou konverzaci ukončí.

Arbel poprvé aplikaci vypustil na App Store 1. dubna, což si mnozí vysvětlovali jako vtip. Jenže aplikace vtip není. Je docela úspěšná a hlavně se na ní Arbelovi podařilo získat od investorů pod hlavičkou Moshe Hogega milion dolarů. Přitom ji vyvíjel jen několik hodin.

Mnozí analytici hodnotí příspěvek investorů jako předzvěst nové internetové bubliny (takzvaná Dotcom bublina). Ta první propukla v roce 2000, kdy mnoho firem přišlo o 80 procent hodnoty svých akcií a následně mnoho lidí přišlo o místo.

Možná ale investoři a autor aplikace vidí dál. Jednou z nových funkcí aplikace je zadání jména Worldcup. Po odeslání Yo vám přijde zpět Yo vždy, když nějaký tým vstřelí na právě probíhajícím Mistrovství světa ve fotbale gól. Sice nebudete vědět, kdo ho dal, kdo vede a kdo prohrává, ale to je prý právě na celé věci to zajímavé.

S podobnými klíčovými slovy se aplikace může vyvinout dál, ale je otázkou, kdy pouhé Yo začne uživatele nudit. Je ale možné, že autoři přidají další funkcionalitu.