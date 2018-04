Aplikace WikiLeaks pro iPhone nevydržela ani týden, Apple ji stáhnul

K odstranění aplikace WikiLeaks společnost Apple zatím neposkytla žádné oficiální stanovisko. V přímém rozporu s pravidly obchodu AppStore sice program nebyl, možná ho ale administrátoři považovali za příliš kontroverzní.

Zatímco mezinárodní internetové servery se předhánějí, kdo dřív nabídne bezplatnou aplikaci pro přístroje Apple iPhone a iPad, WikiLeaks si s cenou hlavu nelámal. Speciální program pro přístup na "únikový portál" stál 1,59 eur, tedy v přepočtu asi čtyřicet korun. Aplikace v obchodě App Store jsou dostupné milionům uživatelů po celém světě. Případný zisk by tak mohl dosahovat velkých částek.

Uživatelé ale nezískali žádné exkluzivní informace. Dozvěděli se prakticky to samé, co při obyčejném napsání adresy wikileaks.org do adresy běžného internetového vyhledávače.

Můžeme se tak domnívat, že šéfredaktor internetové stránky Julian Assange si chtěl najít další zdroj financování svého projektu. Spoléhal pak na to, že uživatelé jablečných zařízení chtějí mít informace v lepším grafickém provedení a přehlednější podobě.

Internetový portál WikiLeaks žije především z finančních darů od samotných návštěvníků. Během posledních týdnů se tento způsob vydělávání zkomplikoval. Několik finančních institucí totiž zmrazilo možnost odeslat příspěvek pro WikiLeaks. Jmenujme například americkou internetovou banku PayPal, přes kterou pro web proudily velké peníze.