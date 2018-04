Zajídá se taxikářům a teď i městům. Aplikaci Uber zakázal Hamburk i Soul

Co je to Uber? Aplikace umožňuje zákazníkům, kteří si ji stáhnou do mobilního telefonu, spojit se přímo s registrovanými řidiči. Ti je odvezou na určené místo, a to obvykle levněji než tradiční taxislužba, aplikace přitom slouží jako taxametr. Část poplatku za jízdu poté řidiči odvádějí autorům aplikace.