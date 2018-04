Aplikace TDK GSM Office CE

Program od firmy TDK Europe pro kompletní správu dat na mobilních telefonech GSM. Je určen pro systém Windows CE. TDK GSM Office nabízí uživatelům systému Windows CE pohodlný a intuitivní způsob správy dat na mobilních telefonech. Není nutné "zápasit" s malinkatou numerickou klávesnicí a displejem, které má většina mobilních telefonů. Program s rozhraním, které uživatelé Windows CE dobře znají, umožňuje prohlížet a upravovat telefonní data, vytáčet čísla na mobilních telefonech a posílat a přijímat SMS zprávy. Hlavní vlastnosti Podpora nejpoužívanějších mobilních telefonů, karet PCMCIA, vyřešená konektivita

Intuitivnost, názornost - snadná správa telefonních dat

Přístup do místního telefonního seznamu, do paměti telefonu, karet SIM a opakujících se telefonních čísel

Uživatelé mohou upravovat a editovat jednotlivá data v seznamech telefonních čísel

Odesílání a příjem SMS zpráv s maximální délkou 160 znaků

Na handheldu je možné ukládat SMS zprávy, z handheldu je možné iniciovat mazání SMS zpráv uložených v telefonu

Vytváření záznamu o zprávách ponechaných na mobilním telefonu, aby nedocházelo ke stahování týchž dat dvakrát

Samočinné vytáčení čísel z telefonního seznamu

Umožňuje uživatelům snazší psaní SMS zpráv

SMS adresy vkládá přímo ze seznamu adres ve Windows CE

Umožňuje uživatelům čtení a psaní zpráv v době, kdy nejsou připojeni

Zobrazuje aktuální informace o mobilním telefonu: stav baterie, signál apod.

Implementace následujících norem ETSI GSM: 04.11 (Point-to-Point SMS), 03.40 (Technické provedení SMS) a 07.07 (Sada příkazů AT pro GSM) Hardwarové požadavky Hardware handheldu Všechny handheldy pracující s Windows CE 2.0 (nebo vyšší verzí). Podporované jsou procesory SH3 i MIPS. Podporované typy telefonů (1) Motorola, Nokia, Ericsson, Sony, Siemens, Alcatel, Philips Podporované karty PCMCIA Ericsson DC23 & DC33, Psion-Dacom Gold Card, TDK Grey Cell, Com One MC218, Option Int'l GSM-Only, Nokia Cellular Data Podporované softwarové modemy TDK Global Pulse Podporovaná infračervená spojení Ericsson DI27, SH888 Paměť pro program 160 KB (1) Funkce programu může být odlišná, což závisí na způsobu propojení telefonu s handheldem a na vlastnostech telefonu . Ukázky obrazovek

Bezproblémová editace čísel na SIM kartě

Údaje o nastavení telefonu

Bohaté nastavovací možnosti

Pohodlné psaní SMS zpráv Odkazy na další informace TDK Systems Europe - Global Pulse

http://www.tdksys.com/Products/softmob/indexce.html

TDK GlobalPulse Review

http://www.hess.net/windowsce/globalpulse.html

Global Pulse - informace v češtině

http://mobil.idnes.cz/mobilni-operatori.aspx?r=mob_operatori&c=A990506_0000952_mob_operatori Jan Sedlák

sedlak@mobil.cz