Nenechte se vlákat do policejních pastí. Aplikace ukáže radary a kamery

Stacionárními radary, nebo dnes častěji kamerovými úsekovými měřiči rychlosti, je Česko prošpikované a v zahraničí to není jiné. Databáze těchto zařízení tak může řidiči ušetřit hodně peněz na pokutách. Ano, primárně by měl řidič jezdit podle předpisů, ale na druhou stranu nejrůznější umělá omezení rychlosti (například v Praze kvůli hluku) s kamerovými pastmi mnohé překvapí následnou složenkou.

Databázi fixních radarů a úsekových měřičů má většina moderních antiradarů. Jenže ty nejsou levné a pro někoho jsou již tato zařízení takzvaně "přes čáru". Navíc jsou v některých zemích ilegální. Databáze obsahují i mnohé navigace pro smartphony (včetně bezplatných), což je i případ slovenského Sygiku. Ten mapami pokrývá celý svět, a tak má i celosvětovou databázi radarů.

Jenže navigace od Sygiku je placená. Celý svět stojí asi 1 700 korun, navigaci pro Evropu nebo její části pořídíte zhruba za polovinu. Nová aplikace Speedometer by Sygic je však zcela zdarma, a to pro Android, iOS i Windows Phone. Výrobce slibuje databázi více jak 50 tisíc radarů po celém světě.

Zdarma a bez datového připojení

My jsme aplikaci vyzkoušeli v Praze na některých z mnoha stacionárních kamerových měřících systémů.

Speedometer by Sygic Plusy: Aplikace je zdarma. V databázi jsou radary po celém světě. Nevyžaduje datové připojení. Zobrazení aktuální rychlosti je poměrně přesné. Body v databázi ukáže vcelku přesně. Mínusy: Nepozná směr jízdy, ruší pak falešnými poplachy. Nepozná konec měřeného úseku. Nezná meziúseky. Nastavení rychlostního limitu je manuální. Databáze má mezery. Do aktualizace je databáze anonymní.

Aplikace má jednoduchou grafiku a téměř triviální ovládání. V principu ji jen spustíte a musíte aktivovat GPS. Navigace hned začne hlásit nejbližší radar, kamerový systém, hlídání průjezdu křižovatky na červenou, mobilní radar a další upozornění.

Aplikace ukazuje aktuální rychlost a vzdálenost k měřícímu zařízení. Při přiblížení pak změní grafiku a na radar upozorní opravdu výrazně. Ukazuje i adresu radaru. V menu pak lze projíždět celou databázi a lze si i nastavit upozornění na překročení rychlosti.

Základní funkce jsou v pořádku

V praxi vcelku sedí zobrazení aktuální rychlosti a ve většině případů aplikace zobrazila místa s měřením rychlosti, a to docela přesně. Aplikace nepotřebuje při provozu datové připojení, což je především v zahraničí rozhodně plus.

Jenže spíš než pochvaly musíme zmínit nedostatky. Zvláštní je například odměřování vzdálenosti po projetí měřeným místem. Je to zbytečné a při letmém pohledu matoucí. Navíc aplikace zná jen začátky úseků a nikoliv jejich konce. Takže kdo systém úsekového měření nezná, tak zpomalí jen na vjezdu do úseku. Podrobnosti o konkrétním úseku v databázi nejsou.

Falešné poplachy

Speedometer by Sygic nepočítá ani s takzvaným průběžným sledováním rychlosti, kdy je kamerami zaznamenávána rychlost i mezi úseky (například na pražské Jižní spojce). V databázi jsou prostě jen začátky jednotlivých úseků. Asi největším problémem je však to, že aplikace nerozpozná, jakým směrem jedete. Takže upozorňuje i na měření rychlosti v protisměru. Prostě jen podle GPS souřadnic upozorní na nejbližší výskyt radaru.

Verze pro iPhone má funkci navíc Ve verzi aplikace pro operační systém iOS je navíc funkce záznamu ujeté trasy. Zobrazuje informace o ujeté vzdálenosti, času, maximální rychlosti. V případě verze pro iPhone má aplikace jednu funkci navíc. Umí analyzovat jednotlivé jízdy.

V Praze tak uvidíte na displeji alarm téměř pořád a tím, že aplikace odměřuje k místu měření a pak od něj, tak je celé sledování dost nepraktické. Spíš vás aplikace donutí jezdit neustále pomalu.

Databáze ani nezná, jaká rychlost je v daném úseku povolena. Navíc při nastavení upozornění na překročení rychlosti, si v menu lze fixně nastavit jen jeden údaj. Ve větších městech, kde je více rychlostních limitů, je to tak téměř k ničemu. Po překročení fixně zadané rychlosti pak grafika změní barvu displeje z modré na červenou.

Pomocí tlačítek ve spodní části displeje můžete radar v databázi potvrdit nebo nahlásit, že není uveden správně. Jenže většina radarů správně uvedena je, akorát vám ho aplikace bude hlásit i v protisměru. Další radary pak mohou hlásit přímo uživatelé.

Orientačně funguje

Celkově platí, že Spedometer by Sygic poslouží jako slušná orientační pomůcka, ale plně funkční nástroj na odhalení měřených úseků to rozhodně není. Pro hrubou informaci ano, ale spoléhat se na ni by nemuselo dopadnout dobře. Spíš vás díky falešným poplachům přiměje jezdit opravdu opatrně a pomalu.