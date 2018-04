Chtěli parádní fotku a stálo je to život. Teď šílence zachrání aplikace

Aplikace, kterou tým americkým vědců testuje, by měla totiž příznivce selfie v rizikových situacích včas varovat. Lamba totiž znepokojilo zjištění, kdy se počet smrtelných nehod při pořizování selfie rok od roku zvyšuje.

V roce 2014 podle BBC vědci zaevidovali „jen“ 15 (důvěryhodných) úmrtí osob, o rok později se však počet takových nehod o více než 150 % zvýšil. V roce 2015 byla totiž touha po neobvyklé selfie osudná již 39 osobám.

Nicméně ani medializace takových nehod, a to například i prostřednictvím internetové encyklopedie (více zde), nebyla patrně dostatečným varováním pro další příznivce autoportrétů. Jen během prvních osmi letošních měsíců jich totiž podle Lambovy studie zemřelo už 73. Téměř 130 osob, které od března 2014 za svou neopatrnost při focení sebe sama zaplatily nejvyšší cenu, tak vědce přimělo k vývoji vlastní aplikace.

Přestože se o tom zdroje nezmiňují, mělo by s největší pravděpodobností jít o běžnou fotoaplikaci rozšířenou o speciální doplňkové funkce. Právě díky nim bude schopna rozpoznat, když se uživatel rozhodne fotit na nebezpečných místech. Rozpoznávání takových situací má fungovat především na základě polohovacích služeb, ne všichni uživatelé je však mají ve svých smartphonech aktivované.

Aplikace tak využívá i speciální algoritmus vyhodnocující části snímaného obrazu. Úspěšnost rozpoznávání na základě snímaného okolí testovali autoři aplikace na zhruba třech tisících selfies, podle svých slov přitom dosáhli více než 70% úspěšnosti.

Pomůže aplikace? Zákazy ani osvěta se neosvědčily

Zůstává však otázkou, zda pamatovali na veškerá riziková jednání, která byla v minulosti příčinou smrti fotografujících se osob. Mezi nejpravděpodobnější příčiny úmrtí selfie maniaků patří sice pád z výšky (útes, výšková budova), avšak minimálně v pěti známých případech byla příčinou smrti neodborná manipulace s nabitou zbraní. Takové případy jsou evidovány v USA a Rusku.

Statisticky nejvíce úmrtí z územního pohledu připadá na Indii. Do letošního srpna zde totiž na svou nepozornost při focení sebe sama doplatilo celkem 76 lidí. Devět úmrtí připadá na Pákistán, osm na USA a šest na Rusko.

Právě ruské ministerstvo vnitra spustilo loni v červenci osvětovou kampaň Bezpečné selfie s mottem „Ani milion ‚lajků‘ na sociální síti nestojí za tvůj život a blaho“ (více zde). Úřady v indické Bombaji pak společně s místní policií vytipovaly téměř dvě desítky turisticky oblíbených lokalit, v nichž následně pod hrozbou pokuty zakázaly pořizování autoportrétů (více se dočtete zde).

Od těchto úředních snah se však v obou zmíněných státech stala řada dalších smrtelných nehod. Již dříve jsme snahy vládních institucí zamezit smrtelným nehodám označili za diskutabilní. Ani Lambova mobilní aplikace patrně nezmění pohled uživatelů na focení sebe sama na rizikových místech. Na prvním místě by měl být selský rozum, každá osoba by si měla sama položit otázku, zda zvažovaný snímek za to riziko. Zda je jí milejší vlastní život, anebo povrchní uznání mnohdy neznámých lidí.

Nebezpečné je například selfie s hadem: