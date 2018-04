Bodyguard do kapsy zavolá pomoc i nahraje důkazy. Stačí zatřepat

Chytrý telefon má jednu podstatnou výhodu: takřka pořád jej máte u sebe. Možnostmi použít jej i pro vlastní ochranu se nejprve zabývali výrobci příslušenství. Příkladem může být pouzdro s vestavěným tazerem od společnosti Yellow Jacket, o kterém jsme psali již z loňského (tedy předminulého) veletrhu CES v Las Vegas.

Z jiné strany se na využití chytrého telefonu k vlastní ochraně podívali softwaroví vývojáři. Telefon samozřejmě nemůže útočníka fyzicky zneškodnit, ale pomocí GPS lokátoru, akcelerometru, kamery, mikrofonu a reproduktoru může útočníka vystrašit, automaticky zavolat pomoc, nahlásit polohu incidentu a pořídit (a okamžitě odeslat) obrazový a zvukový záznam incidentu. Pomocí české aplikace SafetyGuard vše navíc spustíte pouhým zatřesením telefonu, nebo opakovaným rychlým stiskem předvoleného fyzického tlačítka.

Co aplikace umí a jak funguje

Jakmile aplikaci SafetyGuard spustíte a kliknete na „přihlásit se“, ikona s vaším jménem se zobrazí na monitoru v dohledovém centru. Tím je vše připraveno na několik scénářů:

1 Poplach

Ten základní se jmenuje „poplach“, ale výstižnější by podle nás byl název „doprovod“. Hodí se například pro noční cestu potemnělým sídlištěm od autobusové zastávky domů. V případě ohrožení či napadení stačí zatřepat telefonem a stane se několik věcí: v dohledovém centru začne vaše ikona červeně blikat a dispečeři jsou upozorněni, že máte nějaký problém.

Aplikace Safety Guard v režimu „poplach“. Vlevo je obrazovka připravené aplikace, uprostřed je varování před blížícím se spuštěním poplachu (tedy při třepáním telefonem) a vpravo je obrazovka během hlasitého poplachu.

V podstatě ve stejné chvíli jim váš telefon odešle první sekundy obrazového a zvukového záznamu z okolí a samozřejmě vaši geografickou pozici.

Tichý režim Pro specifické případy, například u domácího násilí, je možné nastavit, aby poplach proběhl tiše a útočník o něm nevěděl. Po zatřepání telefonem zavolá o pomoc, začne nahrávat a odesílat audiovizuální záznam, ale nehouká, nebliká a ničím na sebe neupozorňuje.

Telefon navíc odešle zprávu vašemu přednastavenému nouzovému kontaktu, kterou mu oznámí, že jste v nesnázích, a připojí odkaz na webovou stránku, kde je k dispozici mapa s vyznačenou polohou, možnost přehrát pořízené videozáznamy a seznam nouzových kontaktů.



O několik momentů později vám z dohledového centra zpětně volají a zeptají se, zda je vše v pořádku. K vyhodnocení situace použijí i záznam z kamery, zpravidla na něm jsou nohy a chodník, takže důležitější bývá zvuk. Pokud vše v pořádku je, položí ještě několik ověřovacích dotazů a když si jsou jistí, že šlo opravdu o planý poplach, zruší jej.

V opačném případě, mohou poradit, jak se v dané situaci zachovat, případně kam v okolí můžete nejlépe utéct. Již samotná aktivita - poplach a telefonát - může někdy potenciálního útočníka odradit.

Nouzový kontakt se může při poplachu podívat ve webovém rozhraní na stejné video jako dispečeři. Záběr napovídá, že jsem v úzkých nebyl. Nechybí samozřejmě poloha na mapě.

V případě potvrzeného ohrožení také dispečeři okamžitě kontaktují policii, nahlásí problém, vaši polohu a jsou schopni podat další identifikační údaje, zejména fyzický popis (věk, výška, barva vlasů atd.), aby si vás policie nespletla s útočníkem. V případě většího problému jsou schopni předat i základní zdravotní informace, pokud jste si je zadali do systému. Policie podle zákona musí na oznámení reagovat. Pořízený audiovizuální záznam zůstává na serverech SafetyGuardu a policie jej může použít jako důkaz.

Poplach můžete ukončit i sami, je nutné zadat bezpečnostní kód. Pokud zadáte jinou konkrétní sekvenci čísel, systém to vyhodnotí, že jste k tomu byli donuceni a dispečink dostane informaci o „velmi vážném poplachu“.

V nastavení aplikace si můžete například zvolit citlivost telefonu na třepání a minimalizovat tak plané poplachy z kapsy.

Při našem testování to fungovalo naprosto bezpečně, reakce dohledového centra byly rychlé a komunikace věcná. Nejvíce poplachů jsme ale způsobili neúmyslně tím, že jsme aplikaci zapomněli vypnout, telefon zastrčili do kapsy a vyrazili ven - a chůzí poplach aktivovali. Hlasitým jekotem alarmu jsme jednak vyděsili okolí, ve tmě by dramatičnosti dodala i blikající LED blesku, a o chvilku později dispečerovi vysvětlovali, že chyba nastala mezi kapsou a telefonem.

2 Cesta

Funkce „cesta“ je vhodná například pro čerstvě osamostatnělé děti. V aplikaci si nastaví cíl cesty a všem nouzovým kontaktům je rozeslána informace, že dítě na cestu vyrazilo, a poté i automaticky informace, že do cíle dorazilo.

V režimu „cesta“ si vyberete cíl cesty (vlevo), aplikace sleduje, kudy jdete (uprostřed) a váš kontakt o všem dostane informaci SMS zprávou (vpravo) a e-mailem.

Přesný cíl je možné zvolit ručním výběrem na mapě, oblíbené destinace si můžete uložit a pojmenovat. Aplikace nefunguje jako navigace, na mapě vyznačí nejkratší cestu a nelze nijak přizpůsobit. Nijak ovšem nevyžaduje, abyste po této trase šli, stačí, když dorazíte do cíle.

Součástí informace pro kontakty je odkaz na web, na kterém lze pohyb uživatele v mapě sledovat. Zde se nemožnost upravit trasu jeví jako nepříjemnost, protože pokud se dítě vydá jinou trasou, pozorující rodič může mít pocit, že se něco děje. Přitom potomek mohl jen trasu přizpůsobit kamarádům.

Z informační SMS (nebo e-mailu) se nouzový kontakt může pokliknout do webového rozhraní, kde uvidí podrobnosti o poplachu i uživateli.

Určitou komplikací je v tu chvíli funkce „Zatřepáním spusťte poplach“, protože při svižné chůzi je velká šance, že v kapse spustíte planý poplach. Vhodným nastavením citlivosti lze tento problém omezit.



3 Schůzka

Rande naslepo, realitní makléřka předvádějící byt neznámým mužům a spousta výjevů z detektivek z mafiánského prostředí. Mnoho situací, kdy má v běžném českém životě smysl použít režim „schůzka“, nás nenapadá.

Její aktivací totiž spustíte odpočet času, po jehož uplynutí se spustí poplach a vše s ním spojené. Pokud schůzka probíhá tak, jak má, můžete v aplikaci prodloužit dobu odpočtu, nebo schůzku ukončit, opět se zadáním bezpečnostního kódu.

V režimu „schůzka“ si nastavíte předpokládané trvání (vlevo), v průběhu můžete snadno přidat další čas (uprostřed) a při jejím zrušení musíte zadáním data narození potvrdit, že jste v pořádku (vpravo).

Zajímavější je ovšem režim „kolaps“, kdy si uživatel, například senior, může nastavit čas, po kterém se spustí poplach za předpokladu, že se telefon nebude po nějakou dobu pohybovat. To se může hodit, například když jde s odpadem nebo do sklepa a bojí se, že upadne a nebude si moci pomoc zavolat. Zadání tedy zní například: „Když se v příštích dvaceti minutách telefon přestane na více než tři minuty pohybovat, spusť poplach“.

Nahlédnutí do zákulisí

V obchodu GooglePlay má (tedy, ve chvíli psaní recenze měla) česká aplikace SafetyGuard jen jednu uživatelskou recenzi. V té mimo jiné zazní: „Aplikace bezesporu výborná, ale komu jdou informace o problému? Kam? Kdo pomůže? Koho vyšle operátor?“. To považujeme za relevantní otázky, na které díky návštěvě sídla Safety Guardu v pražských Holešovicích umíme odpovědět.

Všechny informace z aplikace míří na dispečink s nepřetržitým 24/7 provozem. Střídají se zde dvě směny, v tuto chvíli jen po dvou operátorech. Zatím tak plně dostačuje malá kancelář se dvěma počítači, čtveřicí monitorů a headsety pro hlasovou komunikaci.

Takto vypadá obrazovka monitoru v dispečinku. Seznam aktuálně aktivních uživatelů, já s poplachem. A takto vypadá obrazovka s podrobnostmi během poplachu. V této chvíli jsem ješte neměl vyplněný profil a vloženou fotografii.

Podle zkušeností ze zahraničí jeden operátor průměrně stačí na sedm tisíc registrovaných uživatelů, v jednu chvíli může řešit až tři současné poplachy. Takový provoz však v Česku zatím zdaleka není.

Operátoři jsou původním povoláním policisté, na komunikaci v krizových situacích jsou tedy cvičeni.

K případnému fyzickému zásahu (a těch je podle zkušeností v zahraničí jen malé procento) poté na základě oznámení operátorů vyjíždí policie. Reagovat samozřejmě může i nouzový kontakt.

Závěr

Testovali jsme na telefonu LG G4 s OS Android 5.1. Aplikace dělá, co má, a až na několik „spadnutí“ (při nastavování profilu) fungovala spolehlivě. Spojení s dispečinkem bylo vždy otázkou několika sekund, odesílání notifikačních e-mailů fungovalo bezchybně. V době testu měl provozovatel problém se SMS bránou, takže bylo malé procento SMS notifikací nedoručeno.

Útok může být osudný i pro chytrý telefon, automatické odesílání záznamu na server proto může zachránit důkazy před zničením.

Asi největší smysl má podle nás aplikace pro ženy, které se vracejí domů pozdě v noci, tedy například barmanky. I když pomoc aplikace nebude třeba nikdy potřebovat, půjde s uklidňujícím pocitem, že o ni někdo ví a v případě potíží může velmi jednoduchým způsobem spustit sérii akcí, které jí mohou (ale samozřejmě nemusí) pomoci.

Starostlivé rodiče může uklidnit i dohled nad cestou žáčka do školy a ze školy.

Měsíční licence pro jednoho uživatele stojí 230 korun, počet nouzových kontaktů není omezen. Zvýhodněná licence pro dva uživatele přijde na 390 korun. Aplikace je ve verzích pro Android, iOS i Windows.