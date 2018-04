Mobil vám natlačí knihu do hlavy, ani nemrknete

Rapidní sekvenční zobrazovnání slov I netrénovaný čtenář je schopen vstřebávat slova rychleji, pokud mu je počítač předkládá těsně po sobě a vycetrovaná kolem jejich optického středu. Podívejte se, jak metoda RSVP funguje.

Přečíst knihu o 500 stránkách za tři hodiny se může zdát neuvěřitelné, ale pomocí techniky rapidního sekvenčního zobrazování slov to zvládne i netrénovaný čtenář (více v našem předchozím článku). Samozřejmě, tato technika se nehodí pro každého a už vůbec ne pro každý styl textu. Nejlépe se nám osvědčila při čtení dlouhých článků ve známém jazyce, případně v osvěžovacím čtení již známého textu.

Rozruch kolem techniky rapidního čtení rozpoutala firma Spritz, když uvedla ve spolupráci se Samsungem aplikaci pro rychlé čtení textu přímo na hodinkách. Spritz ovšem zatím nenabízí široce dostupnou verzi svého čtení, což dává prostor nezávislým aplikacím s podobnými funkcemi. Pro Android jsme vybrali a vyzkoušeli čtyři aplikace pro rychločtení. Použít můžete i nástroj integrovaný přímo do prohlížeče a rychločtení si vyzkoušet kdekoli na webu.

Speed Reading Vše pro čtení webových stránek i knížek

Aplikace s trochu vychytralým jménem Speed Reading Spritz like nabízí vše, co jsme od ní čekali, a ještě leccos navíc. Nabízí podobnou metodu rychlé prezentace graficky vycentrovaných slov pro jejich rychlejší čtení, v podstatě jako Spritz. Při ovládání jsme neměli problém. Kromě čtení vlastních textů máme možnost trénovat se na řadě připravených ukázek.

Speed Reading nabízí kromě problikávání (ve stylu aplikace Spritz) i posouvání textu (ve stylu titulků na konci filmu). Nastavení umožňuje vybrat styl čtení i písma a jednu ze tří barevných variant.

Největší výhodou této aplikace je pohodlné využití přímo ve webovém prohlížeči, čtečce typu Flipboard a dalších aplikacích. Stačí stisknout tlačítko sdílet u daného textu či článku, vybrat aplikaci Speed Reading a číst přímo na dané obrazovce (nad aktuální obrazovkou se otevře okénko).

Aplikace Speed Reading výborně spolupracuje s prohlížečem. Stačí zvolit "Sdílet" a okénko pro rychločtení se objeví přímo nad stránkou. Možné je i přeskakování v textu a nastavení barev, a samozřejmě krokové nastavení rychlosti čtení.

Při trénování rychločtení nabízí aplikace několik cvičení, některá za příplatek. Pro občasné čtení dlouhých textů však funguje bez problémů. Jestli jí něco chybí, tak možnost čtení textu ze schránky a možná by někdo také mohl postrádat synchronizaci s chytrými hodinkami.

Balto Speed Reading Optimalizováno pro knihy a dlouhé texty

Aplikace Balto Speed Reading Free se bude líbit těm, kteří si problikávací rychločtení zamilují a budou jej chtít použít na delší texty. Nabízí řadu možností, jak si zobrazení uzpůsobit. Nejde se jen o barvy, ale i o to, zda kromě právě čteného slova zobrazovat i několik slov okolních. Pro někoho to může být rušivé, pro jiného to je prý přehlednější. Aplikace je ve verzi zdarma vhodná spíše na dlouhé články, placená verze je pak uzpůsobená i na čtení PDF nebo elektronických knih.

Aplikace Balto Speed Reading nabízí řadu možností už ve verzi zdarma. Placená verze pak umí číst i e-knihy (formáty TXT, HTML, PDF, EPUB, FB2).

Častým problémem aplikací pro rychločtení je nedostatečná orientace v dlouhých textech. Balto se s tím vypořádává dobře a nabízí možnost orientace v odstavcích:

Velmi snadná je orientace v dlouhých textech. Zatímco ostatní čtečky jsou vhodné spíše k několikaminutovému čtení, Balto se dá použít i ke čtení na pokračování.

Placená verze Balto Reading není omezena počtem stránek z e-knih.

A Faster Reader Pěkná, ale osekaná aplikace

Propojení s hodinkami Pebble, pokročilé statistiky a pokračování v rozečteném textu, to jsou funkce, které najdete pouze v plné verzi aplikace A Faster Reader. Bezplatná verze je o ně ochuzená. To by ani nevadilo, ale horší je, že nelze libovolně nastavovat rychlost čtení. Je to zkrátka daň za velmi jednoduché ovládání.

A Faster Reader nabízí asi nejjednodušší rozhraní pro čtení přímo v prohlížeči. Neplacená verze ale nepřehrává slova rychleji než 500 slov za minutu.

Celkově je A Faster Reader podobný čtečce Speed Reading. Navíc nabízí zmíněné prémiové funkce, ale v bezplatné verzi padá na třetí příčku.

Sprint Reader Snadné čtení textu ze schránky, dotykové ovládání

Sprint Reader toho nenabízí tolik, ale má celkem dobrou konfigurovatelnost a zajímavé dotykové ovládání. Hodí se pro čtení textů vložených do schránky a, zaslouží si tedy zmínku. Podporuje formáty TXT a ePub.

Sprint Reader se specializuje na čtení souborů na disku, případně ještě zvládne číst ze schránky. Pro čtení webových stránek se ale moc nehodí. Pochvalu si zaslouží nápadité dotykové ovládání.

Squirt.io Přímo v prohlížeči, skvělé klávesové zkratky

A připomínáme i již v předchozím článku zmíněný bookmarklet Squirt.io pro webové prohlížeče Chrome, Firefox a Safari. Stačí přetáhnout tlačítko Squirt mezi záložky a pak na toto tlačítko kliknout na stránce s dlouhým článkem nebo textem. V horní stránce textu se objeví široká lišta s rychle za sebou prezentovanými slovy.

Bookmarklet Squirt.io běží přímo v prohlížeči a skoro z jakékoli stránky si vyzobe text, který pak prezentuje ve stylu "spritzového" rychločtení. Pokud text vybere špatně, lze text také vybrat manuálně a poté teprve tlačítko bookmarkletu stisknou, což jsme udělali zde.

K ovládání tempa slouží šipky nahoru a dolů, k zastavení mezerník, k přeskakování vpřed a zpět šipky vlevo a vpravo. Bookmarklet si neporadí s některými stránkami, kde jsme text museli vybrat ručně.

Zkuste si rychlé čtení metodou problikávání textu, napřed 300 slov za minutu:

VIDEO: Rychločtení. Zvládnete 300 slov za minutu? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvládli jste 300? A co 600 slov za minutu?

VIDEO: Rychločtení metodou RSVP, rychlost 600 slov za minutu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořád stíháte? Troufnete si na 900?