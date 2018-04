Aplikace pro Windows Mobile, které musíte mít

DivX Mobile

Instalace: 1 385 kB DivX mobile je výkonný multimediální přehrávač, jehož schopnosti jsou podepřené podporou nejpoužívanějšího systému kódování obrazu – systémem DivX. Program ihned po spuštění prohledá paměť zařízení i karty a nabídne veškerá videa, jež dovede přehrát. Stačí tedy klepnout na vybraný snímek a přehrávání může začít.

Máte-li na kartě databázi svých oblíbených filmů v původní kvalitě, pak velmi rychle poznáte největší nevýhodu DivX Mobilu – přehrávání je totiž citelně pomalejší, než tomu bylo u TCPMP, a tak je nutné filmy nejprve přizpůsobit velikosti displeje, v opačném případě se totiž sledování filmu změní ve slideshow.

Nastavení není nijak bohaté a spočívá v možnosti zobrazení délky snímku, posuvné lišty nebo standardního natočení (levé/pravé) při fullscreen režimu. Měnit lze i jas, kontrast a saturaci zobrazení. Program si pamatuje poslední segment, a tak po znovuotevření stejného videa můžete pokračovat přesně tam, kde jste předtím sledování videa přerušili. Aplikace je určená pro Pocket PC i Smartphony.

Stahujte zde (verze pro WM 5.0/6.1 všech edicí)



Pocket TV Classic

Instalace: 1 368 kB Po spuštění budete vyzváni k registraci produktu, která je bezplatná. Stačí v prohlížeči navštívit adresu pockettv.com/register, do formuláře vyplnit potřebné údaje a klepnout na Send me my key! Vygenerovaný kód následně naťukáte do telefonu a aplikaci můžete začít používat.

Výhodou je přehledné prostředí, velkou nectností naopak chybějící podpora DivX. PocketTV totiž přehrává pouze videa ve formátu MPEG. To se snaží kompenzovat opravdu širokými možnostmi nastavení, potěšující je třeba funkce sejmutí obrazu při přehrávání. PocketTV spustíte na každém Windows Mobile zařízení s WM 2003 a starším.

Stahujte zde (verze pro WM 2003/5.0/6/6.1 všech edicí)