Aplikace pro iPhone mění svět, chtějí je teď všichni

Virtuální pivo, interaktivní kulečník, imitace elektrické kytary nebo klavíru. To jsou jen některé příklady her a aplikací pro iPhone. Od spuštění obchodu App Store se denně na trhu objevují desítky nových titulů. Své aplikace mají politické strany, fotbalové kluby či například nejznámější hudební skupiny.

Vy jste si ještě žádnou nevytvořili? Pak lze s nadsázkou říct, že nejste "in". Převážná většina z pětadvaceti tisíc dostupných aplikací totiž pochází z "domácích dílen" samotných uživatelů.

Čím aplikace pro iPhone uchvátily svět?

Největší zásluhu na obrovském úspěchu programů a her z internetového obchodu App Store má samozřejmě samotný mobilní telefon Apple iPhone. Opar jakési dokonalosti nad ním stoupá už od uvedení první verze modelu.

Telefon přinesl vedle elegantního designu velký a kvalitní multidotykový displej či třeba akcelerometr - pohybový senzor. A právě nadstandardních vlastností hry a aplikace naplno využívají. Apple iPhone toho umí dost a marketingoví odborníci o tom dobře vědí. Není divu, že si chtějí z pomyslného koláče úspěchu ukrojit i svůj vlastní díl.

Své aplikace mají Coldplay i Trent Reznor

Nedávno světem proběhla zpráva, že hra Tap Tap Revenge je vůbec nejžádanějším titulem pro iPhone. Zjednodušeně řečeno, jde o mobilní verzi slavného Guitar Hero. Klikáním na jakési struny v podobě barevných pruhů se musíte trefovat do rytmu hrající písničky.

O několik dnů později se objevila její nová verze - ve stylu kapely Coldplay. Místo černého pozadí jsou na pozadí fotografie členů skupiny, místo různých hudebních žánrů hrají pouze singly této britské kapely. Populární hru si ihned začaly stahovat desetitisíce uživatelů. Šlo o velmi chytrý reklamní tah.

Miliarda stažených aplikací Prohlédněte si přehled nejstahovanějších aplikací

Stejně postupoval i zakladatel a frontman kapely Nine Inch Nails Trent Reznor. Ze své vlastní iniciativy svým fanouškům nabídl freewarovou aplikaci NIN: Access. Ta vedle možnosti stahovat nejnovější informace o kapele, nejrůznější fotografie, videa či amatérské remixy skladeb od samotných uživatelů nabídne spoustu dalších zajímavých "vychytávek". Díky aplikaci budou fanoušci schopni s ostatními komunikovat o nadcházejících i uskutečněných koncertech nebo například najít ostatní příznivce kapely v okolí. Aplikace má být zkrátka dokonalou komunitní službou pro svět okolo Nine Inch Nails.

Trent Reznor navíc nabízí prostřednictvím aplikace NIN: Access některé své písně k volnému stažení. "Lidi budou krást vaši muziku, ať se vám to líbí nebo ne. Už nikdy nevyděláte moc peněz prodáváním alb. S tím je konec," řekl Reznor pro britský The Guardian. Dodal, že vytvoření programu pro iPhone je výbornou formou propagace.

ŠÉF APPLU O APLIKACÍCH "Za svou kariéru jsem ve světě softwaru neviděl nic takového," přiznal překvapení Steve Jobs, generální ředitel firmy Apple.

Stát se vývojářem je jednoduché a levné

Interaktivní aplikace se staly důležitým reklamním kanálem. Své tituly proto chtějí mít nejrůznější instituce. Vědí totiž, že se hraje o miliony zapálených uživatelů iPhonu. Vedle sportovních klubů, jako je například Manchester United, se nyní vlastní aplikací mohou pyšnit třeba i nejrůznější média - jmenujme deník The New York Times či The Daily Telegraph.

Svůj podíl na úspěchu aplikací pro Apple iPhone nese několik faktorů. Kromě samotného přístroje, jehož přednosti jsme na začátku tohoto článku zmínili, je to především cena. Aplikace v obchodě App Store jsou buď zcela zadarmo, nebo za poplatek nepřevyšující jednu britskou libru. Nejvíce titulů stojí 49 pencí, tedy v přepočtu zhruba patnáct korun.

"Když jedna aplikace stojí tak málo, uživatelé se nestarají o to, jestli ji použijí pouze jednou nebo dvakrát. Vlastně jim ani tolik nevadí, když se nakonec stažená hra ukáže jako s prominutím blbost," citoval deník The Guardian jednoho z vývojářů aplikací pro iPhone.

Za úspěchem také stojí jednoduchost, s jakou se každý člověk může stát softwarovým vývojářem. Stačí si stáhnout speciální program na tvorbu aplikací, mít dobrý nápad a za jednorázový poplatek 99 dolarů (zhruba dva tisíce korun) se u společnosti Apple registrovat jako vývojář. Pokud se aplikace začne prodávat, sám autor aplikace dostane 70 procent z výdělků. Firmě Apple jde pak zbylých 30 procent zisku.

"Pro vývojáře neexistují v souvislosti s internetovým obchodem App Store žádné bariéry. Mnohé to bez problémů uživí," řekl pro The Guardian David Rowan, redaktor magazínu Wired. "S počtem stažených aplikací (jedna miliarda - pozn.autora) od loňského července jde podle mě o nejrychleji se rozvíjející business od dob spuštění internetu," dodal.