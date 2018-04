Padla první pokuta. Google Glass za volant nepatří, míní experti

Použití Google Glass coby navigačního zařízení se přímo nabízí, ani sám výrobce se tímto záměrem netají. Google však uživatele zároveň upozorňuje, aby při jejich používání dodržovali zákony platné v dané zemi. Toto doporučení by tak měli brát v potaz právě řidiči. V mnoha státech je totiž zakázáno řízení vozidla, pokud ve výhledu brání jakékoli zobrazovací zařízení.

Loni v říjnu na to v Kalifornii doplatila Cecilia Abadeová, kterou zastavil policista původně kvůli překročení rychlosti. Abadeové však byl celkový postih navýšen o sankci z důvodu řízení s nasazenými Google Glass. Na pokutovém bločku byl uveden dodatek "Jízda s pro řidiče viditelným monitorem (Google Glass)".

Policista tehdy uplatnil v plném rozsahu znění zákona, kdy je řidičům zakázáno řídit auto, pokud se během jízdy v jejich zorném poli nachází televizní přijímač, monitor, obrazovka či jiný podobný prostředek zobrazující televizní vysílání či video. Výjimkou jsou navigační a polohová zařízení.

Zapnuté ne, vypnuté ano

S pokutou, která Abadeové udělena patrně jen za viditelné nošení Google Glass, se nemínila smířit. V Kalifornii totiž není řízení s nimi v případě, že jsou vypnuté či nejsou aktivně používány, zakázané. Obrátila se proto na soud.

Policejní důstojník se řidičky údajně opakovaně ptal na důvod řízení s chytrými brýlemi a trval na svém názoru, že jí blokují výhled a rozptylují ji. Právní zástupce Abadeové však u soudu argumentoval, že brýle nebyly během řízení používány a nebyly tak použity v rozporu s právními předpisy.

Vrchní soud v kalifornském San Diegu z důvodu nedostatku důkazů, zda byly brýle během řízení aktivní, rozhodl ve prospěch řidičky a postih uznal jako neoprávněný.

Rozptylovač i pomocník

Dopravní experti i zákonodárci se začali zabývat otázkou použití Google Glass během řízení. Hlavní problém spatřují v tom, že brýle jejich nositele rozptylují a odvádějí pozornost od dění kolem. Pro sledování zobrazovaného obsahu je totiž jejich nositel nucen mírně zvednout zrak.

Brýle by však řidičům mohly paradoxně zachránit i život. Speciální aplikace by mohly včas upozornit na únavu. Tu díky vnitřním senzorům brýlí rozpozná například aplikace DriveSafe. K její aktivaci postačí vyslovit pouze příkaz "OK, Google, drž mě vzhůru" a o zbytek se již postará software.

V případě, kdy díky údajům ze senzorů vyhodnotí, že uživatel usíná, zvukově a vizuálně jej upozorní. Zvukové upozornění by mělo být natolik nepříjemné, že usínajícího probudí. Avšak případné leknutí z takového upozornění může samo o sobě dopravní nehodu způsobit.

DriveSafe je tak prvním pádným argumentem proti přesvědčení, že použití chytrých brýlí za volantem je ve své podstatě pouze nebezpečné. Díky aplikaci může být řidič vyzván včas i k odpočinku na nejbližším odpočívadle.

Průzkumy americké Národní nadace spánku a amerického Centra pro kontrolu a prevenci chorob z roku 2005 poukázaly na znepokojující fakta. Vyplývá z nich, že většina, 60 %, dospělých amerických řidičů (zhruba 168 milionů lidí) usedla za volant, ač se cítila ospale. Více než jedna třetina (103 milionů lidí) za volantem skutečně usnula. Čtyři procenta (11 milionů řidičů) pak způsobila nehodu či byla účastníky nehod, jejichž příčinou byla únava.

Čtyřčlenný tým tvůrců DriveSafe tak upozorňuje, že by řidiči neměli usedat za volant neodpočatí a spoléhat se pouze na to, že jim software pro chytré brýle Googlu stoprocentně zabrání v usnutí za volantem.

Google Glass mají být na trh uvedeny během letošního roku. V omezeném prodeji byly již na letošním veletrhu CES v Las Vegas, kde je Google nabízel zákazníkům s předplacenou službou Google Play Music Unlimited a zároveň americkou doručovací adresou.

Do kin a některých kaváren bez brýlí, na pohovor s nimi

První uživatelé však musejí při pobytu v americkém Seattlu zapomenout na návštěvu baru The 5 Point Cafe. Jeho majitelé totiž použití Google Glass v jejich podniku zcela zakázali (více čtěte zde). Obávají se především narušení soukromí návštěvníků, kdy ve spojení s vyhledávačem Google mohou brýle na vybranou osobu prozradit vše, co je o ní dostupné na internetu. Ve skutečnosti však může jít jen o promyšlený tah ke zviditelnění podniku.

VIDEO: Pracovní pohovor s brýlemi Google Glass. Prozradí vše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Google Glass uvedou jejich uživatele patrně i do mnoha nezáviděníhodných situací. Perné chvilky zažil nedávno například pravidelný návštěvník AMC Theatre ve městě Columbus v americkém Ohiu. Zhruba hodinu po zahájení projekce filmu Jack Ryan byl vyveden ze sálu federálním agentem a následně údajně za dohledu více než desítky policistů podroben tříhodinovému výslechu.

Udělal totiž zásadní chybu: do sálu vstoupil s Google Glass. Brýle pak u agentů vzbudily podezření a podnítily v nich přesvědčení, že jde o filmového piráta, který na projekci dorazil za účelem pořízení pirátské kopie filmu. Sám uživatel však brýle před vstupem do sálu vypnul. Po vysvětlení omylu pak jako omluvu obdržel dvě volné vstupenky na nadcházející film.

V souvislosti s blížícím se zahájením prodeje Google Glass lze očekávat, že podobných příběhů bude pravděpodobně přibývat.