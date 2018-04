Aplikace pro Apple iPhone, které určitě musíte mít

1. Aktivujte ve svém iPhone wi-fi a připojte se ke svému AP. 2. V úvodním menu aplikace zvolte Wi-fi Desktop Connection.

3. Otevřete internetový prohlížeč v PC (Macu) a zadejte jako URL příslušnou adresu, kterou iPhone zobrazil. 4. Po chvíli se v prohlížeči zobrazí přehledný správce, který v levém sloupci zobrazuje čitelné dokumenty v telefonu; klepněte vpravo nahoře na Upload files a následně na Add files.

5. V zobrazeném průzkumníku označte kýžené dokumenty a zvolte otevřít. 6. Jakmile je výběr souborů hotov, klepněte na Upload. Po chvilce máte vybrané dokumenty v paměti telefonu a můžete je prohlížet, některé pak editovat. Jde tedy o elegantní bezdrátovou metodu transferu souborů z PC do telefonu, během testování se ale nejednou spojení přerušilo, a tak bylo nutno celou proceduru opakovat. Jiná možnost přesunu souborů do telefonu bohužel není.

Soubory lze dále v telefonu přesouvat do vytvořených složek, do počítače nebo je mazat.