Stovky aplikací a her odposlouchávají uživatele. Prý „zlepšují“ reklamy

Autoři se brání tím, že software pouze rozpoznává zvuky z televizí. Údajně je efektivní jen v případě, že máte při používání aplikace poblíž zapnutou televizi. Na základě odposlechnutých reklam pak filtruje ty, které se vám zobrazí v mobilu.



Seznam aplikací, které využívají software firmy Alphonso, a jejichž autoři se tím netají, lze jednoduše zobrazit zadáním klíčových slov „Alphonso automated“ či „Alphonso software“ do vyhledávače v obchodu Google Play. Je patrné, že výsledky vyhledávání v drtivé většině zahrnují hazardní hry a hry pro děti.



Autoři těchto aplikací nejsou paradoxně s touto funkcí moc tajnůstkářští. Například v popisu hry Highway Racing stojí varování, že aplikace používá tento nahrávací software, a to navíc pouze s vaším souhlasem - pokud povolíte používání mikrofonu. Audio, který software zaznamená, navíc údajně telefon nikam dále neposílá, nýbrž jej pouze dekóduje přímo v zařízení a použije jej k filtrování reklam.

„Databáze porovnává svoje záznamy s běžným reklamním obsahem přehrávaným na vašich set-top boxech, mediálních přehrávačích, herních konzolích, dále poslouchá televizní přenosy a jiné videozdroje (třeba televizní seriály, streamované pořady a další),“ stojí dále v popisu aplikace s tím, že „software rozpoznává pouze dané audio záznamy a neumí rozpoznat běžnou lidskou konverzaci ani jiné podobné zvuky“.

Deník New York Times, podle jehož zjištění tento odposlouchávací software používá v obchodu Google Play více než 250 mobilních aplikací, kontaktoval ředitele projektu Alphonso Ashishe Chordiu. Chordia přiznal, že spolupracují s několika filmovými studii i s nástrojem Shazam k docílení lepších výsledků při rozpoznávání audio obsahů. Z jeho vyjádření pak vyplývá, že aplikací využívajících jejich software je zhruba tisíc, a to včetně chatovacích aplikací či aplikací sociálních sítí. Jejich seznam ovšem odmítl zveřejnit, prý z důvodu konkurenčního boje.

Ať už se však autoři softwaru snaží tuto funkci obhájit sebevíc, jakékoliv odposlouchávání pomocí telefonu je zásahem do soukromí uživatelů. Navíc tvrzení ředitele společnosti není v žádném případě skutečnou zárukou, že software skutečně dělá jen to, co stojí v popisu výše uvedené mobilní hry. Chordia mimo jiné informoval také o tom, že jejich software nebyl nikdy schválen pro použití v aplikacích zaměřených výhradně na děti, nicméně do desítek z nich byl jejich autory již integrován.



Proti odposlouchávání se můžete naštěstí jednoduše bránit - telefony s Androidem se už běžně při prvním spuštění aplikace ptají, k čemu všemu jí umožníte přístup. Přístup (nejen) k mikrofonu se dá ovšem zakázat i zpětně, a to v nastavení telefonu v sekci s oprávněními aplikací.