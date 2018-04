Aplikace (nejen) pro ženy. Nenechte se zaskočit

Ženy tvoří více než polovinu populace a dá se předpokládat, že i velkou část všech uživatelů mobilů na světě. Na druhou stranu, prodeje dámských telefonů nijak závratných čísel nedosahují. Možná je to tím, že ženy jsou úplně normální lidé (prý), takže ne vždy si chtějí vybírat telefony, které muži vyvíjejí (ideálně) právě pro ně. A navíc, díky pár aplikacím se dá ženský telefon udělat skoro z jakéhokoli modelu.

Jedním ze znaků ženských telefonů – kromě růžové barvy – bývá i menstruační kalendář. I když, většina žen potvrdí, že menstruační kalendář v telefonu opravdu nepotřebují. Na druhou stranu, muži ho obvykle ocení. Protože udržet si přehled je prostě důležité. A navíc, muži jsou často mnohem otevřenější instalaci různých aplikací.

Dny, kdy si dát pozor

Každý muž starší dvanácti let ví (alespoň z reklam), že jsou dny, kdy se ženy sice (zase podle reklam) mohou cítit skvěle, ale muži vědí, že je lepší se jim vyhnout. Ti trochu zkušenější ví, že je rozumné se vyhýbat spíše pár dní před těmito dny.

MyGirls

Pokud by muži volili nejlepší "ženskou" aplikaci, právě MyGirls by určitě patřila na špičku. Příjemná – ač poměrně jednoduchá – grafika, která umožňuje okamžitě získat přehled. To, co muži na téhle aplikaci opravdu oceňují, je možnost vést až 15 menstruačních kalendářů současně. Ostatně, množné číslo v názvu aplikace není úplně náhodné. Základní nastavení je opravdu snadné.

Stačí nastavit jméno (pro ženaté je ideální pseudonym), jednoduše nastavit aktuální den cyklu a jeho délku a počet dní trvání menstruace. O zbytek se postará telefon, graficky zobrazí dny trvání menstruace. Co si zaslouží ocenění, tato aplikace dokáže zobrazit i dny PMS. Pro ty méně poučené, jde o tzv. premenstruační syndrom a to jsou dny, kdy se rozumný muž drží dál. U všech fází je tečkou vyznačena i intenzita.

MyGirls je zdarma, jedná se o Java aplikaci, takže funguje i na méně vybavených telefonech. Dokonce pro majitele černobílých displejů je k dispozici nápověda, která jim umožní se zorientovat.

Ke stažení: www.getjar.com Cena: Zdarma

JxOvulation Calendar Lite

Jak název napovídá, účel tohoto programu je trochu užší než v případě předchozího. Navíc, vzhledem k tomu, že zvládne pouze jeden cyklus, je opravdu určen ženám. Nebo věrným mužům. Ostatně proč jinak se blíže zajímat o ovulaci a plodné dny. Ačkoli, i tahle informace se může hodit… JxOvulation je v tomhle opravdu průzračná, jednoduše zobrazí plodné dny v kalendáři. Jak s nimi naložíte, je na vás. Dokonce ho můžete použít k tomu, abyste se pokusili ovlivnit pohlaví vašeho budoucího potomka.

Opět se jedná o Javovou aplikaci, která je ke stažení zdarma v Lite verzi. Rozšířené funkce jsou k dispozici za poplatek. Problém je, že aplikace nefunguje na telefonech bez hardwarové klávesnice.

Ke stažení: www.jxlab.com Cena: Zdarma

GirlPro

V podstatě jediná placená aplikace dnešního přehledu obvykle boduje spíše u žen než u mužů. Obvykle oceňují především grafiku, která je – prý – mnohem přehlednější. I v tomto případě jsou jednotlivé dny odlišeny barevně. Na rozdíl od předchozích programů, v tomto případě je potřeba zadat také délku luteální fáze. To je ovšem údaj, který se poměrně těžko zjišťuje. Celkově lze říci, že pro muže je aplikace méně použitelná, ženám se naopak obvykle líbí to, že kromě možnosti zobrazení neplodných dnů aplikace zobrazí i plodné dny. Dokonce umí naznačit, ve kterých dnech je větší naděje na následné narození chlapečka, či naopak holčičky.

Aplikace bez problémů funguje i na telefonech s dotykovým displejem. Jakkoli je aplikace velmi příjemná a přehledná, oproti programům, které jsou zdarma, zase nenabízí nijak zásadně funkcí navíc. Je tedy otázkou, jestli se vám bude chtít za ni platit. Necelé čtyři dolary (asi 70 Kč) ale není tak mnoho.

Ke stažení: www.breezysoft.com Cena: 3,95 USD

Mestral

Od předchozí aplikace je téměř k nerozeznání aplikace Mestral. I v tomto případě jsou informace o plodných a neplodných dnech prezentovány různou barvou políček kalendáře. Oproti GirlPro je zde snad trochu komplikovanější přecházení mezi jednotlivými měsíci, ale i tak je ovládání programu velmi příjemné. I v tomto případě vše funguje bez problémů i na telefonech s dotykovým displejem.

Pro řadu uživatelů a uživatelek bude určitě velkým plusem fakt, že tato aplikace je jako jediná v češtině. Navíc lze nastavit více profilů, což znamená, že lze "sledovat" více žen. Přepínání není tak pohodlné jako u MyGirls, ale aspoň něco. V tomto případě nelze nastavit žádané pohlaví potomka – volby jsou jen plodné či neplodné dny, případně barevně odlišené obojí. Zádrhelem pro muže bude opět nutnost zadat délku luteální fáze.

Za pozornost rozhodně stojí statistiky, které jsou v tomto programu zřejmě nejpropracovanější. Ty se hodí spíše ženám, naopak muži ocení poměrně podrobné informace o neplodných (či plodných) dnech, které se skrývají pod volbou Objasnit.

Ke stažení: www.mestral.net Cena: Zdarma

JMensMobile

Když budeme hledat ten úplně nejjednodušší mobilní menstruační kalendář, pak je právě tenhle program jasnou volbou. Jediné, co nabídne, je totiž spočítání průměrné délky periody na základě tří posledních zadaných. Pro jednoduchost stačí zadat pouze to, že právě začala nová. Zbylé počítání je pak už ale na vás.