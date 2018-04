Aplikace na Nokii 9210 vás vezmou z kanceláře až do herny

Když si koupíte Nokii 9210, hned zjistíte, že vám nabízí mnoho nejrůznějších aplikací. Abyste věděli, jaké programy a doplňky na Nokii 9210 najdete a co vám umožní dělat, najdete v tomto článku. Zjistíte, že kromě psaní textů a surfování na internetu se můžete s Nokií 9210 i bavit, ať už při poslechu hudby, sledování videa nebo hraním her, jaké jste ještě na mobilu nehráli.

Praktická rada do začátku – při otevírání a prohlížení nejrůznějších aplikací se vám snadno může stát, že některou zapomenete zavřít, a pak se najednou setkáte s hláškou oznamující, že není dostatek paměti. Stačí stisknout klávesu Menu a vstoupit do první položky (papír s třemi řádky). Zde jsou vypsány aktivní aplikace a je možné mezi nimi přepínat nebo je vypnout. Pod klávesou Menu jinak naleznete v každé aplikaci všechny potřebné funkce a nastavení. Jste-li teprve na ikoně některé aplikace, umožní vám toto tlačítko umístit její odkaz na Desk, jakousi pracovní plochu komunikátoru.

Office

Jestli jste již někdy pracoval s programy Microsoft Office nebo nějakého podobného kancelářského balíku, pak si na aplikace Nokie 9210 v sekci Office snadno zvyknete. Pochopitelně se musíte přizpůsobit omezením, která jsou jasně zdůvodnitelná zjednodušením, a tedy „zeštíhlením“ aplikací pro komunikátor. Přesto brzy zjistíte, že práce v těchto programech je stejně snadná jako v jejich větších PC bratrech. Jen chybí čeština, na kterou si budete muset počkat, neboť se objeví až v další lokalizované verzi Nokie 9210.

Součástí složky Office jsou aplikace Word (textový procesor), Sheet (tabulkový kalkulátor), Presentation viewer (přehrávač prezentací) a File Manager (správce souborů, tak jak ho znáte z Windows).

Extras

Mnohem zajímavější je z pohledu začínajícího uživatele komunikátoru složka Extras. V ní totiž nalezne aplikace, které narozdíl od kancelářských programů ještě nemusí tak dobře znát. Jde o nastavení vlastností přístroje, zpřístupnění některých nadstandardních funkcí i o zábavu.

Control Panel umožňuje nastavit veškeré parametry přístroje, počínaje zabezpečením, přes nastavení internetu a blokování hovorů, až po kontrast a pozadí displeje. V tomto menu také naleznete položku pro instalaci nových aplikací. Užitečné informace vám poskytne ikona Memory, pod níž naleznete detailní informace o volné paměti a o tom, kolik zabírá která aplikace.

Internet Startup je obdobou Nastavení připojení, jak je známe z Windows. Umožňuje nastavit připojení WAPové a internetové, stejně jako e-mailový účet.

Imaging usnadňuje zprávu obrázků, je vhodný především ve spojení s přiloženým fotoaparátem. Nejen že umožňuje stahování fotografií přes infračervený port, ale usnadní orientaci mezi obrázky. Můžete si vytvářet alba, přesouvat mezi nimi fotografie nebo je mazat.

Vše, co potřebujete vědět o čase, ale báli jste se zeptat, vám snadno zodpoví aplikace Clock. Kromě času v Praze zde najdete také časy v dalších stovkách světových měst, spolu s místní předvolbou a přesnou zeměpisnou polohou. Zadat si můžete několik budíků, které jsou dost hlasité, aby vzbudily i mrtvého (testováno na lidech, redaktorech Mobil.cz). Chybí tu jen stopky, které by člověk v tak komplexní aplikaci, jakou Clock je, očekával.

Kalkulátor nenabízí nic speciálního, jde zkrátka o kvalitní a dobře přehlednou programovatelnou vědeckou kalkulačku.

Funkce Cell Broadcast nemusí české uživatele příliš zajímat, neboť žádný z operátorů tuto službu neprovozuje.

Recorder je aplikace pro ukládání i přehrávání zvuku ve formátech WAV a AU. Ukládat můžete ve dvou formátech, které se od sebe liší kvalitou záznamu – normální je kvalitnější, ovšem můžete nahrát kratší časový úsek. Kompresovaný soubor sice ztratí něco málo na kvalitě, ale zase je možné tímto způsobem uložit delší záznam.

Velkým plusem tohoto programu je, že úzce spolupracuje s telefonem, a tak je díky němu možné nahrávat i hovory.

Faxmodem z vaší Nokie 9210 snadno a rychle udělá modem připojitelný k vašemu počítači. Veškeré nastavení spočívá ve volbě komunikačního kanálu mezi počítačem a telefonem – kabel nebo infračervený port. Pak stačí zvolit operační systém běžící na vašem PC a vše je připraveno.

Video player vám umožní přehrávat si videosekvence ve zvláštním formátu .nim (Nokia Interleaved Multimedia). Pokud vám nebudou stačit soubory na přiloženém CD ani z webových stránek Nokie, můžete si pomocí programu Multimedia convertor (je na CD) převést klasické soubory (AVI, MPEG atd.) Pochopitelně, nelze nahrávat, neboť komunikátor není vybaven kamerou. Zvláštní funkce přehrávače se tak omezují na zpomalené přehrávání (vhodné pro napjaté scény akčních filmů) a zachycení screenshotu, tedy jednoho ze snímků videosekvence, který si můžete uložit jako obrázek.

Data mover je aplikace, která je jakýmsi poděkováním firmy Nokia věrným uživatelům jejích komunikátorů. Pomocí tohoto programu totiž za pomoci spojení přes IrDA porty přenesete snadno veškerá data ze svého starého komunikátoru 9110 na novou Nokii 9210. Připravte se však na to, že celá operace může zabrat až několik hodin. Je proto vhodné mít oba přístroje připojené k elektrické síti.

RealPlayer je obdobou klasického přehrávače pro PC, který je schopen otevřít soubory formátu Real Audio a Real Video. Je vhodný především při prohlížení internetu, kde můžete na soubory v těchto formátech narazit velmi často.

Dvě hry, které se postarají o vaši zábavu, jsou o stupeň dál než jejich konkurence na obyčejných mobilech. Snake EX je vylepšenou verzí již notoricky známého hada. Tento je vyveden v barvě, se zvukem a v mnohem hezčím bludišti. Přesto jde stále o stejnou ideu, tedy jíst, růst a nenarazit.

Naproti tomu Bounce je klasická plošinovka. Vžijete se do role malého červeného míčku, který se kutálí, poskakuje a snaží se projít celou tratí až k bráně do dalšího kola, aniž by ho některá z mnoha nástrah propíchla a sebrala mu tak jeden z životů. I na nevelkém displeji je kvalita obrazu výborná a do hry se brzo zakousnete tak, že neskončíte, dokud se nedostanete na konec. Cestou narazíte na různé speciální funkce, jako přifouknutí míče, aby byl větší a více skákal, budete sbírat diamanty s bonusovými životy atd.

Jak sami vidíte, Nokia 9210 nabízí širokou škálu aplikací, které se překvapivě hodně soustřeďují na multimédia. Můžeme ji díky tomu považovat za jakýsi první prototyp budoucích terminálů, které by již s obrázky, zvukem a videem měly pracovat naprosto běžně.