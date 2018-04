Aplikace, které spolknou měsíční plat. Nejdražší kousky pro iPhone

Výrobci aplikací se většinou snaží uspět v obchodě App Store tím, že svůj produkt nabídnou za co nejnižší cenu. Nejčastěji se setkáme s částkami 0,79 či 0,99 eur (necelých dvacet korun).

Novým trendem jsou také programy, které nabízejí víc, než byste od mobilní aplikace čekali. Tomu je samozřejmě úměrná i cena, jež se u nejdražších titulů šplhá k tisíci amerických dolarů, tedy zhruba devatenácti tisícům korun. To je bezmála tolik peněz, kolik bere v zaměstnání průměrný obyvatel České republiky. Předveďme si, co tyto nadstandardně oceněné programy dokáží.

iRa Pro šmíruje za vás. A za hodně

Pokud máte dům, možná jste si ho zabezpečili alarmem. Pokud máte podzemní garáž či velké firemní sídlo, patrně jste využili služeb kvalitních kamerových systémů.

Pokud máte výše jmenované prostory, pak už vám patrně nebude vadit utratit 900 dolarů (téměř 17 tisíc korun) za aplikaci iRa Pro. Napojí se na centrální kamerový server a vy se pak můžete kdekoliv podívat, jak to na daném místě v aktuální chvíli vypadá.

iVIP jako vstupenka do vyšší společnosti

Pro nákup iVIP sice nemusíte být milionář, nicméně pak nenaleznete její využití. Program za tisíc amerických dolarů, tedy zhruba devatenáct tisíc korun, je totiž průvodcem bohatých. Hned po instalaci musíte tlačítkem potvrdit, že vaše bankovní konto je opravdu tučné.

Jakmile to učiníte, dostanete se k vskutku nevšednímu seznamu aktivit. Program vám napoví, jak se dostat do exkluzivních klubů, kde se dá koupit ostrov či jak se stát majitelem dostihové stáje. Začali jste po programu toužit? Zkazíme vám náladu. Je k dispozici jen pro uživatele ve Velké Británii.

S aplikací BarMax k titulu z práv. Rychle a draze

Nejdražší aplikace pro iPhone se jmenuje BarMax a stojí taktéž tisíc amerických dolarů, tedy asi devatenáct tisíc korun. Jejím přínosem je, že studenty Harvardské univerzity připraví na zkoušky z oblasti práv. Nejenže program o velikosti jednoho gigabajtu vyškolí zájemce prostřednictvím nejrůznějších testů, ale nabízí také on-line e-mailovou podporu přímo z Harvardské univerzity.

Pokud se vám zdá pomocník ke zkouškám příliš nákladný, věřte, že není. Jestliže by studenti stejné testy zakoupili v tištěné podobě, vyšlo by je to zhruba třikrát až čtyřikrát dráž.