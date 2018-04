Nezavoláš, vytrestám tě! Frustrovaná matka našla past na potomky

Sharon Standifirdovou její děti pravděpodobně velmi často ignorovaly. Byla z toho zoufalá, a tak vymyslela způsob, jak je ke komunikaci s mámou donutit. Zabavení mobilu by nic neřešilo, sama by se jim nedovolala. A tak vykoumala aplikaci, která je velmi účinná.

Sama by ji nevymyslela, tak se spojila s produkční firmou Mountaineer, která aplikaci Ignore No More! připravila. Je k dispozici pro operační systém Android, a to i v českém obchodu Google Play.

Aplikace vyžaduje smartphone s Androidem od verze 3.0 a především je nutné ji nainstalovat i do přístroje potomka. To může být od určitého věku problém, ale zdatný rodič si s tím jistě poradí. V nejhorším to spojí s koupí nového přístroje, čemuž málokterý potomek nepodlehne. Zatím jediným problémem by byla náklonnost dětí k iPhonu. Na něj zatím aplikace neexistuje.

Prvním krokem je instalace aplikace na přístroje rodičů. Může být na jednom, ale i na více telefonech. Stačí vytvořit jeden účet, kterým se pak připojují oba rodiče či další členové rodiny s výsostným právem telefonního veta nad mládeží. Rodičovský účet je samozřejmě pod heslem a je spojený s e-mailovým účtem.

Následně je nutné nainstalovat aplikaci i na smartphone dětí. Po stáhnutí a instalaci z obchodu Google Play se stačí do aplikace přihlásit již vytvořeným účtem a označit telefon jako dětský. V tu chvíli je vše funkční a potomek by si od této chvíle měl velmi rychle uvědomit, že rodičům se na zprávy a hovory odpovídá promptně.

Pokud totiž syn či dcera na zprávu či volání neodpoví, rodič jim může na dálku mobil zablokovat. A to absolutně. Nebude s ním možné volat, psát zprávy, hrát hry, či cokoliv jiného. Jedinou výjimkou je volání na předem nastavená čísla rodičů (respektive další přednastavená čísla). Blokování telefonu nemá vliv na volání číslo 112 (respektive 911 v USA).

Podle autorky aplikace se množství a rychlost odpovědí na zprávy a volání rodičů rázem zlepšilo na ideální úroveň. To samé o aplikaci tvrdí i další rodiče, kteří ji dětem pořídili.

Aplikace je placená, jedna instalace stojí asi 40 korun, takže u čtyřčlenné rodiny je nutné počítat s investicí asi 160 korun. Ale z podstaty fungování aplikace je výsledek zaručen.